El actor Juan Soler elogió Salta y criticó a su Tucumán natal

Juan Soler, el actor tucumano que brilla en México, estuvo en Salta para la grabación de una película. En Cafayate fue entrevistado por Radio Continental y realizó duras declaraciones sobre la situación de Tucumán.

“Me parece impresionante Salta. Si me gustaría que se repliquen muchas en Tucumán”, dijo ante las preguntas de Roque Galeano y Graciela Núñez.

“Vi un Tucumán muy desgastado, muy mal cuidado. Hay que cambiar a la gente que la maneja porque la está chocando”, dijo el actor que después dijo que no debería opinar porque no vive acá. “No puedo opinar porque no vivo acá. Pero sí, año tras año la veo peor a Tucumán y la veo cada vez mejor a Salta”.

Enfatizó que en la década del 80, cuando él jugaba al rugby, había muchas cosas para mostrar en Tucumán. “Hoy, si llego a Tucumán con gente que no la conoce no sabría qué mostrarle porque está todo feo”.

“Cuidemos nuestra provincia, tenemos una hermosísima. Los tucumanos somos increíbles, a donde va un tucumano le va bien, eso quiere decir que hacemos las cosas bien. No nos dejemos, nada más”.

Comentarios lapidarios de tucumanos

Inmediatamente publicada la nota en La Gaceta de Tucumán, se llenó de mensajes afirmando sus dichos, describiendo la pésima situación de la vecina provincia.

alesandreh: Venir y que además te roben hasta el pensamiento

lautarocp98: Algunos se enoja con el tipo, nada de lo que dice esta fuera de lugar. Somos un desastre

sofigrade: Tal cual, una vergüenza que venga alguien de afuera y recibirlo con todo [email protected] de la entrada

esteban_balenzuela: Y si 8 de alperovich 8 de manzur destruido quedará Tucumán

natu_rob: Somos una vergüenza. Tantos años de desidia del mismo partido nos llevó a dnd estamos

salvatierra.yenny1: Tiene razón, nuestra provincia está muy sucia, descuidada, es tan bella, pero desde las autoridades hasta los ciudadanos no demuestran interes por el cuidado y conservación.

gclgaby: Lamentablemente, tiene toda la razón: desde rutas destruidas, ingresos a la provincia (rodeados de basurales y/o contenedores), cloacas colapsadas por doquier, el abandono y falta de mantenimiento de los principales paseos de nuestra hermosa provincia dejan mucho que desear. 😢😢😢. La verdad que un simple comentario no describe toda la problemática de Tucumán.

santiago_zoomerica: Peronismo,ese es el problema,pero al tucumano le encanta vivir en esa mierda

crischavezch: Totalmente de acuerdo¡¡¡ solo falta voluntad donde todos somos responsables, empezando por el gobierno. Tampoco hay que ofenderse porque es la realidad. Falta compromiso , trabajo, honestidad y sobretodo querer a Tucuman.

so_a.medina: Tan acertado juan soler... hermosa provincia pero con cloacas rotas en todos lados dando mal aspecto. Calles llenas de pozos... falta de iluminación. Verdes descuidados...lo peor que no se hace una buena campaña de turismo. Mil lugares alucinantes tenemos que ni la gente de Tucumán conoce

trinidadplanoganim: Es una vergüenza el abandono en la que se encuentra nuestra provincia: parque 9 de julio, entradas de autopista, el centro, los cerros, las plata bandas, la seguridad, la mugre, etc, etc, etc

isabelfatimatula: Tiene razón,Tucumán muy descuidado.Solo arman y desarman en el centro

maxi_yapur_sircelj: Travesía 4x4 por las calles de Tucson, y a visitar los manantiales de agua servida cortesía de la SAT.

florxi78: Que pena..me pasa cuando puedo viajar a mi Tucumán querido..es muy triste ver que no progresa..cada vez peor! Saludos desde Valencia!

alesandreh: Llegar a Tucumán y que te reciba el olor a mierd444 característico

luisbobba: Muy cierto lo q dice! Lamentablemente es así. Aunque me duela pero es una realidad