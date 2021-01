El ranking de los signos más difíciles de amar y enamorar

Hay signos del Zodiaco que vinieron al mundo para enamorarse, para amar y para ser amados. Sin embargo, hay otros que prefieren vivir en soledad, que están más a gusto cuando están solos y no tienen que dar explicaciones a nadie.

En este ranking, vas a averiguar cuáles son los signos que son más difíciles de amar, los signos que más te costará que se enamoren de ti y que terminen queriéndote. Es difícil, pero está claro que no es imposible. Sigue leyendo…

Cáncer

Cáncer es el signo que más fácil es de amar. Cáncer es una persona que vino al mundo para amar incondicionalmente a su gente, a las personas que están en su vida. Por su gente, Cáncer es capaz de ser la persona más paciente del mundo. Sabes que siempre puedes contar con Cáncer, siempre que tengas un problema, estará ahí para ayudarte, pase lo que pase. Además, es súper agradecido. Todo lo que hagas por él/ella, te lo devolverá con una dosis extra de amor y de cariño. Cáncer es fácil de amar, porque siempre tiene las puertas de su corazón y sus brazos abiertos a cualquiera que esté dispuesto a querer conocer el amor. Cáncer es el ejemplo de cómo se supone que debe de ser el amor y de cómo deben amarse las personas.

Piscis

Se puede decir que Piscis tiene el corazón más grande y amable del Zodiaco. Piscis todo lo siente por dos, siente las cosas el doble que los demás. Y lo mejor de todo, es que no tiene problemas para expresar lo que quiere y lo que necesita. El pez se deja amar porque sabe que el amor le hace feliz, porque sabe que sin él, al fin y al cabo, no podría vivir. Para Piscis, el amor es casi una necesidad básica. Es capaz de darlo todo por la persona a la que aman. Es capaz de caminar por fuego si esa persona se lo dice o si esa persona lo necesita. El amor que te da Piscis no te lo dará nadie más nunca.

Libra

Lo que Libra más desea es que todo el mundo sea feliz, que todo el mundo se quiera, que haya amor por el mundo. Libra puede ser muy independiente, puede ser una persona que siempre va a su aire, pero en el fondo, lo que más anhela es encontrar a esa persona a la que poder amar y que a cambio, le ame de vuelta. Libra es esa persona que siempre se asegura que todo el mundo sea feliz, que su pareja tenga todo lo que necesita, que su familia esté a gusto con lo que tiene. Es fácil de amar porque, aunque sea independiente, Libra es súper receptivo. No sabe decir que no, pero es que muchas veces, no quiere decirlo. Es fácil de amar porque te enseña cómo es el mundo cuando le pones una pizca de amor.

Tauro

No hay persona más leal y comprometida que Tauro. Cuando el toro ama a alguien, su amor no dura un día o dos… Su amor es a largo plazo. Es una persona totalmente dedicada y comprometida a las personas a las que aman, tanto su pareja como su familia y amigos. A Tauro, si sabes cómo amarle, si sabes cómo llenarle el corazón de amor, le tendrás en tu vida para siempre. Es muy fácil amarle porque en realidad, tampoco pide tanto. Simplemente que te comprometas y que seas leal. Puede que sea exigente para confiar en alguien y para encontrar a la persona de la que se va a enamorar, pero luego, una vez que pasas esa barrera, es fácil llegar a su corazón. Más fácil de lo que te imaginas.

Aries

Aries es una persona súper emocionante y pasional. Aries, aunque no lo reconozca, le encanta el amor, le encanta tener otra persona con la que compartir su tiempo, sus sueños, sus preocupaciones. Siempre que puede, pone por delante a su gente y hará todo lo posible para que seas feliz. Es muy difícil resistirse a los encantos de Aries, por eso, es tan fácil amarle. Porque una vez en entras en su vida, quieres tener esa alegría, esa buena vibra, esa diversión para siempre. Además, Aries es bastante receptivo. Es cierto que hay veces que va demasiado a su bola y que es difícil que se comprometa al 100% con algo, pero, al fin y al cabo, es alguien que siempre está ahí. Puede que sea distante, pero luego te lo recompensa.

Leo

No hay nadie que cautive y atraiga tanto como lo hace Leo. Es una persona increíblemente independiente y segura de sí misma. El mismo Leo te reconocerá que no necesita a nadie para ser feliz, que él no vino al mundo para depender de nadie. Pero eso es simplemente fachada. Por dentro, es una persona bastante romántica. Es un signo tan mágico y especial que es difícil no sentirte atraído por él/ella. Leo puede ser algo difícil de amar, sobre todo al principio, porque intenta ir de duro, de valiente por la vida. Pero en cuanto profundizas un poquito y buscas su lado sensible, te das cuenta de que Leo lo único que desea es amar y ser amado. A Leo si le quieres amar de verdad, tienes que tener un poquito de paciencia.

Géminis

Ya empezamos a meternos en terrenos pantanosos… Géminis tiene la fama de ser una persona muy cambiante y indecisa. Sobre todo, cuando acabas de conocerle y cuando acabas de entrar en su vida, puede que te ponga muy de los nervios y que decidas marcharte antes de que tu vida se arruine. Con Géminis hay que ser paciente, MUY paciente. Hay que dejarle su tiempo y, sobre todo, tienes que tomarte tu tiempo para entenderle. Es muy imprevisible e igual que un día puede despertarse siendo la persona más amable del mundo, al rato puede convertirse en una bestia. Es difícil de amar a una persona así. Pero una vez que te haces a todos esos cambios, descubres la maravilla que hay dentro de su corazón. Cuando Géminis te ama, te hace sentir una persona muy especial.

Capricornio

Capricornio es imagen de practicidad, de responsabilidad, de trabajo duro. Puede llegar a ser algo difícil amarle, porque siempre está mil cosas, porque siempre tiene mil cosas en su cabeza. Es difícil verle, es difícil que saque tiempo para estar contigo. Además, Capricornio en el amor es una persona muy exigente, no va a dejar que cualquier persona entre en su vida. Por eso, si realmente quieres amarle, tendrás que pasar varias pruebas y varios exámenes exhaustivos. Antes que nada, Capricornio necesita confiar en su propio corazón y también su propia razón. Capri necesita ver que no vas a hacerle perder el tiempo y que contigo va a encontrar un amor real y, sobre todo, duradero en el tiempo.

Acuario

Por lo general, Acuario es una persona muy reservada, sobre todo cuando hablamos de amor. Puede que por dentro esté deseando encontrar a una persona con la que pasar el resto de su vida, pero por fuera, se muestra una persona despreocupada e independiente. El problema de Acuario no es que sea difícil de amar, es que es muy difícil entrar dentro de él/ella y ver que pasa por su corazón. Acuario no habla de sentimientos, así como así. Es de esas personas que siempre pone distancia de por medio. No lo hace de manera intencional, es que es así. Acuario pocas veces se compromete con relaciones o con personas. Acuario, para amar, primero tiene que encontrar a una persona en la que confía y con la que se sienta cómodo siendo él mismo.

Sagitario

No hay signo más inquieto y fugaz que Sagitario. Esta aquí, pero al rato, está en otro lado totalmente distinto. Puede que sea una persona muy emocionante y con quién nunca te aburrirás cuando estés a su lado. Pero es difícil amarle, muy difícil. Primero, te costará mucho confiar en él/ella, porque, además, es una persona muy social, que conoce a mucha gente y puedes llegar a pensar que te está siendo infiel. Por otro lado, es alguien a quién le cuesta comprometerse y asentar la cabeza. Es difícil pararle los pies y por eso puede ser algo complicado establecer una relación con él/ella. Sagitario solo se dejará amar cuando encuentre a una persona que no le quiera parar los pies, sino alguien que quiera correr a su lado.

Escorpio

Aunque sea una persona muy emocional y pasional, Escorpio tiene una capa exterior muy dura lo que hace que sea muy difícil amarle. De primeras, puede que Escorpio te atraiga muchísimo, porque suele ser alguien a quién no puedes resistirte. Pero en cuanto empiezas a conocerle, te vas dando cuenta de lo difícil que va a ser tu aventura con él. Además de ser una persona muy misteriosa y oculta, lo que dificulta que le puedes amar, es una persona muy de extremos. Con Escorpio es o todo o nada y puede cambiar de opinión de un segundo a otro. Puede ser emocionante estar con él/ella, pero también puede ser agotador. Escorpio es muy difícil amar por todo ese mundo que hay dentro de su cabeza.

Virgo

Virgo es una persona autosuficiente, que no necesita a nadie que le haga compañía o que le ayude a hacer su vida más sencilla y llevadera. Virgo aborda sus relaciones normalmente desde un punto de vista analítico y práctico. Además, aunque lo haga de manera no intencional, es alguien que prefiere mantener distancias, que prefiere que corra el aire. Amar a Virgo es realmente difícil, porque es exigente y pone barreras muy altas para que poca gente sea capaz de estar a la altura. Para amarle, primero tendrás que sobrepasar esas barreras y después someterte a un examen muy exhaustivo. Si Virgo decide que mereces la pena y que, si ve que puede confiar en ti, te dejará que le ames. Pero sé paciente, esto no lo conseguirás de la noche a la mañana…



Horóscopo Negro