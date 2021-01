Brutal ataque de barra bravas en Córdoba: lo rodearon, golpearon y le robaron la moto

Aunque el público no puede asistir a las canchas de fútbol, los barras siguen siendo noticia por la violencia que los rodea.

El pasado domingo, hinchas de Racing de Córdoba realizaron una caravana para apoyar a su equipo, que visitaba a General Paz Juniors por el Torneo Federal B.

En ese marco, algunos violentos que participaban de la movilización se desprendieron para atacar a un hombre que se protegía de la lluvia bajo el techo de un kiosco.

Tal como mostraron las cámaras de seguridad, entre varios hombres lo golpearon y le robaron la moto.

Tras darle varias trompadas y hacerlo caer del vehículo, los barras lo siguieron atacando para sacarle el celular. "Estuve un poco dolorido el lunes, sobre todo me pegaron en la cara. Yo estaba con un amigo sentado en el kiosco porque justo estaba lloviendo, nos pusimos abajo del techito y estábamos tomando una cerveza", relató Esteban, la víctima.

"Tengo amigos en el barrio, pero en ningún momento me imaginé que venía una caravana de la gente de Racing. Yo no estaba ni por ir a la cancha ni nada de eso. Vi la caravana en calle Arenales y no me dieron ni tiempo a reaccionar porque vinieron directamente a atacarme", agregó. /El Doce Tv