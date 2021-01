Rosario de la Frontera: buscan evitar el cierre de un colegio por la pandemia

Esta tarde, un grupo de padres del Instituto Nuestra Señora del Carmen de Rosario de la Frontera realizaron una movida en un intento por salvar el colegio al que asisten sus hijos. La institución se ve agobiada de deudas y con muchas cuotas impagas por la pandemia del COVID-19.

En diálogo con InformateSalta, su directora María Laura Rivero, aseguró: “Económicamente no se puede abrir las puertas porque se han generado muchas deudas en un año que nos arrastró. Y no se puede ir a cobrar las cuotas que no se pagaron porque estamos en pandemia y a veces son padres que quedaron sin trabajo o madres que tuvieron que quedarse con los niños en la casa”, indicó.



En la oportunidad, contó que el colegio promueve un sistema de trabajo diferente al tradicional, con foco en lo emocional. “Cuando no hay un acompañamiento económico del estado, no se puede sostener este tipo de educación. No recibimos ningún tipo de subvención”, resaltó.

En este sentido, manifestó que el año pasado ya se vieron obligados a cerrar el nivel secundario y quieren evitar que eso pase con el nivel inicial y primario. “Es imposible sostener en una bimodalidad, en la virtualidad y con cuotas que se pueden subir. Nosotros tenemos cuotas de hace dos años. Subieron los servicios y tengo una cuota de $4000 desde el 2019”, expresó.