Asesinaron a balazos a plena luz del día a un famoso conductor

La Policía Nacional de Ecuador informó este miércoles que el conocido actor y presentador de televisión, Efraín Ruales, fue asesinado este 27 de enero en el norte de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, en la costa del país.

La Fiscalía General del Estado informó que inició de oficio una investigación por la muerte del presentador de televisión, de 36 años de edad, ocurrida alrededor de las 07:30 de este miércoles, en las avenidas Juan Tanca Marengo y Guillermo Cubillo, en el norte de Guayaquil.

La víctima fue baleada al interior de su automóvil y recibió al menos cuatro impactos de bala. Presuntamente, los sospechosos lo persiguieron por varias cuadras antes de atacarlo.

Ruales fue disparado desde un vehículo alto. Los uniformados identificaron tres impactos por el costado izquierdo del vehículo, del lado del conductor y un disparo desde el lado derecho. La víctima viajaba solo a bordo del vehículo SUV. El actor, modelo y músico ecuatoriano salió desde el gimnasio y se dirigía a su casa.?

El fiscal de la Unidad de Flagrancia del Cuartel Modelo, Fabricio Neira, junto a personal de Criminalística, Policía Judicial y Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased), acudió al lugar de los hechos, donde se levantaron los primeros indicios.

“Se solicitaron los videos de las cámaras de seguridad a las empresas situadas a lo largo de esta avenida”, manifestó el fiscal Neira y agregó que también se verifica la información obtenida de las cámaras de seguridad del ECU 9-1-1, del Municipio de la ciudad y la exploración del teléfono celular de la víctima.

El cadáver de Efraín Ruales fue trasladado al Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, donde se le practicó la autopsia de rigor por ser un caso de muerte violenta. Además, se receptan versiones para esclarecer lo ocurrido.

Una lluvia de políticos, autoridades, ciudadanos, colegas y compañeros de Ruales se han pronunciado en redes sociales conmovidos por el hecho.

Tras conocerse la noticia de la muerte, el medio El Universo publicó un video del año pasado en el que el presentador denunciaba haber recibido una amenaza de muerte por sus denuncias de corrupción.

En la grabación, publicada el 1 de junio de 2020, Efraín Ruales dijo haber recibido una llamada para decirle que tenga cuidado por los mensajes que enviaba los domingos cuando se refería a la corrupción en Ecuador, aunque dijo que su interés no era entrar en política.

De acuerdo con el periodista Matías Zibell, de la BBC, la muerte del comunicador causó conmoción en el país, que vive un clima de tensión por escándalos asociados a la vacuna contra el coronavirus y la cercanía de las elecciones. "El asesinato de Efraín Ruales enrarece aún más el clima social y político en Ecuador, que se apresta este 7 de febrero a elegir un nuevo presidente. Hace que sea aún más complejo el escenario a pocos días de elegir un nuevo mandatario", indica.

Por otro lado, de acuerdo a las primeras indagaciones policiales el móvil del asesinato de Efraín Ruales no estaría motivado un robo. Los agentes que acudieron verificaron que el presentador de televisión registra cuatro impactos de bala en su cuerpo, y en el interior del vehículo se encuentran todas sus pertenencias, señaló César Zapata, comandante de la zona 8 de la Policía Nacional. "Yo diría que el tema del robo se descartaría...nosotros no podemos decir si hubo amenazas o no, estamos en el proceso investigativo... la primera hipótesis no podría decirse que se trata de un robo", dijo Zapata. /Exitoina