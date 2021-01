Por la pandemia, colegios privados sin subvención atraviesan una delicada situación

En diálogo con InformateSalta, Pablo Pereyra, de la Asociación de Establecimientos Educativos Privados de Salta (AEEPSA), expresó su preocupación por la delicada situación que atraviesan las instituciones que no reciben ningún tipo de aporte estatal.

En este sentido, detalló que forman parte de la asociación 29 colegios de Salta Capital, General Güemes, La Merced, Tartagal, Rosario de la Frontera y Metán, cuyos problemas económicos se agravaron por la pandemia del COVID-19 y las cuotas que los padres adeudan.

“El problema principal que tienen nuestros establecimientos es la distribución desigual, poco equitativa que tienen los recursos destinados a la educación privada. Hay muy pocos colegios que reciben aporte estatal, anualmente le van ampliando el aporte y nosotros, que estamos hace muchísimos años, seguimos sin ningún tipo de respuestas”, dijo.

Pereyra indicó que las cuotas no son altas, no son propietarios de los edificios con lo cual tienen que pagar un alquiler y no están exentos de algunos impuestos, a diferencia de los colegios que pertenecen a la Curia.

“El año pasado hemos tenido aumentos salariales escalonados hasta julio y no hemos tenido la posibilidad de aumentar la cuota, por un lado por la exigencia del gobierno y por otro lado por una cuestión de empatía con los padres. Todo el 2020 no subimos la cuota. Hemos llegado a tener el 55% de deuda, de falta de pago por parte de los padres”, manifestó.

Asimismo, aseveró que la única institución que está al borde del cierre es el Instituto Nuestra Señora del Carmen de Rosario de la Frontera, cuya situación se hizo eco días atrás la redacción de InformateSalta, sin embargo, la difícil situación afecta a la gran mayoría.

“La matrícula se va a ver reducida considerablemente en virtud de que muchas familias no han podido cumplir con el pago del año pasado y mucho menos con la matrícula de este año. Muchos colegios van a sentir ese peso y nosotros no podemos despedir gente. Nosotros damos trabajo y recibimos a un montón de alumnos que en este momento el sistema educativo público no está en condiciones de recibirlo. Nos hacemos cargo de mantener un edificio, de las cargas sociales del personal y de muchísimos alumnos repitentes o con alguna necesidad en particular”, manifestó.

Sobre el diálogo con el gobierno provincial, contó que después de 28 años, en 2020 lograron una audiencia con el Ministro de Educación, Matías Cánepa, quien después de escucharlos, los derivó al Ministerio de Economía, desde donde le propusieron ofrecer préstamos a los padres para que puedan pagar las cuotas y nuevamente los derivó a Educación.

“Está terminando enero y todavía no conseguimos la audiencia, al Ministro ya le explicamos y sabe cómo es la situación. Así que nosotros el lunes estamos presentando un nuevo pedido de audiencia al señor gobernador para explicarle la situación. Ya tenemos el antecedente de un colegio que posiblemente se cierra y del colegio San Lucas de la Capital que cerró el año pasado”, concluyó