Afiliados salteños de la obra social IOSFA reclamarán por falta de asistencia

Afiliados del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa) se manifestarán este martes, a las 11, en las afueras de la delegación salteña de Martín Cornejo 189 para reclamar "la restitución inmediata de la asistencia sanitaria". Así lo expresa la convocatoria que se difundió a través de las redes sociales y que evidencia el nivel de hartazgo generado por los constantes incumplimientos y cortes prestacionales de la obra social del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Prefectura y Gendarmería.

En los últimos tiempos el Iosfa fue noticia por los recortes prestacionales y suspensiones de servicios sufridos por infinidad de pacientes. También, por los fallos con que la Justicia Federal de Salta, ante diversas acciones de amparo, le ordenó reconocer y cubrir diferentes prácticas clínicas, terapias oncológicas, tratamientos complejos y medicaciones vitales.

Un suboficial de Gendarmería adelantó a El Tribuno que la manifestación convocada para mañana sería el preámbulo de una protesta con alcances nacionales, "por el vaciamiento que presenta" la obra social y la "situación de abandono" en que se encuentran muchos de los grupos familiares afiliados en el sistema nacional del seguro de salud.

Ana Cecilia, una afectada, denunció a través de Info Valle que el Iosfa "no presta servicios regulares a sus afiliados desde hace un año aproximadamente. No tenemos médicos especialistas que nos atiendan", dijo, y explicó que ello se debe a que la obra social no abona a prestadores las autorizaciones ni reintegros. Remarcó, además, que tampoco autoriza las internaciones y tratamientos largos con la urgencia que muchos casos requieren.

Afirmó que en octubre del 2020, en el momento más crítico de la pandemia de COVID-19, el Iosfa dejó de pagar prestaciones médicas requeridas por sus afiliados, a pesar de que siguió realizando los descuentos.