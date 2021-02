Asesinó a los abuelos de su exconcubina y al otro día pidió justicia junto a la familia

Un doble crimen conmueve a Córdoba. Ángeles Castañares de 80 y Mariano Tornatore de 83 años, fueron asesinados por la ex pareja de la nieta de las víctimas. El homicida quedó detenido; está acusado de robo y homicidio calificado reiterado.

Los abuelos fueron asesinados a puñaladas dentro de su casa en barrio Mariano Fragueiro. El crimen ocurrió el último domingo de enero. Una de sus nietas los encontró muertos. Dos días después del hecho que conmocionó a sus familiares y vecinos, detuvieron al presunto asesino; la expareja de otra nieta de la pareja de ancianos.

El acusado estuvo en pareja durante 15 años con Mariana. Se habían separado "porque las cosas no iban bien", pero nadie imaginó que podía cometer semejante tragedia. "Tengo mensajes que me decía que no iba a ser feliz. Me lo dijo pero no me imaginé que era esto", relató en llanto la mujer en diálogo con Noticiero Doce.

En medio de este drama familiar, del que aún no encuentran respuestas, los hijos de la pareja de ancianos se mostraron conmovidos al conocer la detención de Ávila. Incluso, dudan si actuó solo o acompañado, debido a que encontraron "una botella de vino abierta y más de un vaso en la mesa".

"Lo querían como a un nieto. Nunca pensamos que iba a hacer eso, jamás", indicó a Telenoche Vilma, hija de las víctimas y madre de Mariana Tornatore. Además, revelaron que el día en que retiraron los cuerpos de la vivienda, Paulo Ávila estuvo presente.





Las víctimas



Fingió mostrarse consternado por el fatal desenlace y acompañó a los familiares en medio del dolor: "El día que nos juntamos, que sacaron el cuerpo, estaba presente. Se asombraba y pedía justicia, como nosotros".

Si bien la fiscalía investiga el crimen como robo criminis causa, la familia insiste en que fue por venganza: "Se separaron y para mí le dio donde más le dolía. Porque ella veía por los ojos de su abuelo. Los quería muchísimo a mis padres. Es lo peor que le podía hacer en la vida. Se vengó de ella". /El docetv