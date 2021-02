Los problemas personales que arrastraba el Morro García

"Los jugadores no somos robots, no estamos hechos de acero. Tuve varios problemas personales que fueron influyendo en mi rendimiento y no fue fácil", contaba el Morro García en una entrevista de junio de 2019, blanqueando que su estado emocional no pasaba un buen momento. Desde esa fecha en adelante sufrió altibajos pero en este último tiempo se vino todo abajo. Y la muerte del uruguayo de 30 años fue el final más triste.

Los problemas de Santiago afuera de la cancha fueron determinantes adentro. Por eso perdió lugar en el equipo, y también en el plantel de Godoy Cruz, al punto de que fue colgado por la dirigencia y ya le estaban buscando otro destino para su futuro. "El ciclo del Morro García está terminado. Necesitamos líderes positivos. Hemos tenido líderes negativos. Tuvimos problemas complejos y no los pudimos resolver. Ahora lo vamos a resolver", fueron las contundente palabras de José Mansur, presidente de la institución mendocina, para cerrar el ciclo del Morro en el Tomba.

Santiago el Morro García en el regreso a las prácticas del Tomba

En enero, Santiago se había contagiado de coronavirus pero lo había sobrellevado y superado. Su gran angustia pasaba porque hacía tiempo no podía ver a su hija, que vive en Uruguay, por la pandemia de Covid-19. El Morro estaba con tratamiento psiquiátrico y, según algunas versiones, hacía cuatro días no atendía el teléfono. Su depresión era una enfermedad que trataba, intentó y se dejó ayudar, pero no alcanzó...

"Son cosas que no se saben, pero cuando uno las vive de adentro, todo tiene un por qué". Sólo el delantero surgido en Nacional de Montevideo e ídolo del Tomba tiene las respuestas que lo llevaron a la muerte. Y se las llevó con él, más allá de que dejó indicios de los porqués. /Olé