El "Albo" logró la clasificación a la siguiente fase

Gimnasia y Tiro clasificó a los play-off de la zona norte del Regional Federal Amateur y por su ubicación en la tabla y cantidad de puntos que obtuvo, le tocará definir en un solo partido en condición de visitante.

Y por esos caprichos del destino, al albo le tocó una cancha y un rival durísimo: Atlético Concepción de la Banda del Río Salí.

Lo curioso del caso es que justo contra este equipo tucumano se produjo un fuerte entredicho cuando se enfrentaron a principios de enero en un amistoso en el estadio albo.

Luego de ese partido que se disputó el 3 de enero, el presidente de Atlético Concepción salió con los tapones de punta contra los dirigentes de Gimnasia a tal punto de amenazarlos con una suerte de venganza si se llegaban a cruzar en el certamen, lo que finalmente ocurrirá el próximo fin de semana.

Daniel Bustos, que también es DT, salteño y radicado en la vecina provincia desde hace años, se quejó en aquel momento de que sus pares de Gimnasia no hayan cumplido con el almuerzo para el plantel tucumano antes del amistoso. Y luego del partido, amenazó: “Ruego a Dios que le ganen a Juventud, a La Merced y nos tengamos que enfrentar, porque nosotros si vamos a clasificar, pero estos malas leches no pueden llegar lejos. El fútbol siempre da revancha, que ellos (Gimnasia y Tiro) sepan lo que es entrar a la jungla que significa allá en La Banda (del Río Salí)”.

Bustos seguramente se refirió a lo duro que es jugar en la cancha de Atlético Concepción en un ambiente casi siempre de hostilidad, aunque ahora en pandemia no podrá haber hinchas presentes.

De todos modos, habrá que estar atentos a que esta definición se lleve a cabo con normalidad.

Los play off de la zona norte se jugarán así:

Altos Hornos Zapla vs. Talleres de Perico

Atl. Concepción vs. Gimnasia y Tiro

Luego se enfrentará los ganadores de cada serie que se jugará a partido único. Y el vencedor pasará a la etapa final, donde se definirá el ascenso.