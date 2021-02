Ladrones robaron en las oficinas del Concejo Deliberante de Orán

Grande fue la sorpresa que se llevaron los integrantes y trabajadores del Concejo Deliberante de la ciudad de Orán, cuando al llegar este lunes por la mañana, se percataron que el fin de semana malvivientes ingresaron al inmueble legislativo para hurtarlo.

La situación la dio a conocer el medio Diario Oranense, desde el cual informaron que los ladrones fueron a la oficina de un edil para llevarse una computadora. Conocida la situación, efectivos de la Policía llegaron hasta el Concejo para iniciar las actuaciones pertinentes.

Al respecto la concejal Verónica Hilario señaló: “tuvimos conocimiento que se produjo otro hecho delictivo en la oficia de un concejal, revisamos las otras oficinas y en la de repuestos habrían forzado la puerta, también habrían intentado abrirla”.

Según denunció, fueron varias las situaciones delictivas que se fueron suscitando en los últimos días por los intentos de robos. “Anteriormente habían intentado entrar a la oficia del concejal Díaz y a la oficina de taquigrafía”, explicó agregando que el Concejo no cuenta con personal de seguridad que custodie el inmueble.

Por su parte, el legislador damnificado también habló con el medio citado puntualizando lo ocurrido en su oficina, indicando primeramente que días atrás “veo que alguien había intentado desconectado mi computadora pero no les dio tiempo, hice la denuncia y esta mañana mi secretaria me pregunta si me había llevado el monitor”, lo cual le causó sorpresa.

A posteriori se percató en el Concejo que alguien logró entrar por la ventana, usando un banquillo para escapar, llevándose consigo la computadora con la que trabajaba. “Se ve que el fin de semana volvieron y se la llevaron”, analizó lo ocurrido.

"Se llevaron el monitor, el CPU, todo"