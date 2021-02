Video: Sujeto chocó con su camioneta y arrastró el auto en el que iba su expareja

Un comerciante de 44 años fue detenido el miércoles en la localidad misionera de Gobernador Roca (Misiones) como acusado de chocar varias veces y luego arrastrar con su camioneta el vehículo en el que viajaba su expareja junto a su beba de 4 meses, informaron fuentes policiales.

El hecho se registró el pasado domingo, cuando Noelia Teminski (34) viajaba en un Chevrolet Corsa junto a su familia y Alfredo Tarnowski chocó de atrás ese auto varias veces y luego de arrastrar con su camioneta el vehículo aparentemente amenazó de muerte a los ocupantes del mismo.

La víctima del ataque contó lo sucedido en las redes sociales junto a un video del momento de la agresión. "Salimos a dar un paseo con mi actual pareja y mi bebé y, cuando volvíamos, justo este hombre nos encuentra por el camino. Entonces le digo a mi pareja que le dé paso y cuando se adelanta empieza con sus maniobras a querer cerrarnos el paso… y otra vez lo de siempre", comentó la mujer respecto al hecho.

"No es la primera vez que sucede algo similar, la diferencia es que esta vez pude filmarlo y publicarlo", explicó.

"Este tipo, enfermo, psicópata, no entiende ni acepta el hecho de que yo lo haya superado y que hoy día, yo tenga un bebé de mi actual pareja. Por esa razón, hoy nos chocó, y no sólo una, sino dos veces, intencionalmente, poniendo en riesgo la vida de mi bebé", expuso en su muro de Facebook. Además, la mujer aseguró que lo denuncia hace cuatro años y la Justicia no actúa.

Hace 4 años y medio que me separé de Tarnowski. Lo dejé por alcohólico, violento, abusivo. psicópata. me divorcie y ... Publicado por Noelia Teminski en Domingo, 7 de febrero de 2021

Esta vez, la denuncia fue realizada la noche del mismo domingo en la Comisaría de la Mujer de Roca, unos 90 kilómetros al norte de Posadas, pero el hombre estuvo prófugo desde entonces hasta que finalmente este mediodía lo capturaron en las inmediaciones de la distribuidora de la que es dueño.

Según las fuentes, el sospechoso fue trasladado a sede policial y quedó a disposición del Juzgado de Instrucción 7, de Posadas, donde deberá responder, en principio, por los delitos de lesiones, daños y amenazas hacia su expareja y la familia de ésta. Fuente: Télam