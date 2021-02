Una conductora acusó a Jorge Rial de hacer "casting sábana"

La conductora y modelo Belén Rubin le brindó una entrevista a Ulises Jaitt y aseguró que Jorge Rial la invitó a participar de un “casting sábana” con él, lo definió como desagradable y misógino, y sugirió que el periodista tuvo relaciones sexuales con menores de edad.

Luego de contar la buena experiencia laboral que tuvo en México, la actual dueña de un restaurante en Mar del Plata contó que en 2009 se encontró con el “famoso exconductor de un programa de espectáculos de América que está hace más de 20 años” con el que quiso tener la oportunidad de trabajar como notera.

“El señor, muy desagradable en ese momento, me dijo que había una fila de chicas de 17 años para hacerle sexo oral”, indicó Rubin, que ante la repregunta del hermano de Natacha Jaitt, explicitó que ese hombre era Jorge Rial.

“Le pedí laburo. Yo tenía 32 años, y lo que me dijo fue ’como sabrás, hay una fila de chicas de 17 años’”, enfatizó la mediática con respecto a la respuesta que recibió cuando quiso trabajar en Intrusos en el espectáculo.

“Te dio a entender que se maneja por casting sábana”, le comentó el conductor de El Show del Espectáculo (Radio Urbana), a lo que la entrevistada contestó “sí, exactamente”.

“Asi cómo sale de familiar, y raro teniendo hijas mujeres”, expresó Belén con respecto a la actitud que dice que el actual esposo de Romina Pereiro tuvo con ella hace más de diez años.

“Creo que esto sigue pasando en los canales”, sostuvo la exconductora de Crónica y Telefe, que también indicó que su última experiencia en los medios de Argentina fue en 2018.

“Lo de Jorge Rial fue en noviembre de 2009, sinceramente me marcó mucho, venía de trabajar con gente bien, tampoco esperaba que me diga ’mañana vas a ser mi notera’, pero menos una respuesta de ese tipo”, continuó su relato.

“Si hubiera pasado ahora, creo que haría la denuncia, lo haría público y lo hubiera mostrado. Por este tipo de cosas llegamos a dónde llegamos. Un abuso de poder tremendo”, reflexionó la modelo, y añadió: “Chicas de 17, no me lo olvido más. Aparte de mencionarme menores de edad, me estaba marcando que a los 32 años estás catapultada a la nada”.

Al ser indagada por Ulises Jaitt sobre cómo fue su reacción ante la desubicada frase, la mediática dijo que no le respondió nada al periodista. “Me puse muy nerviosa, decís ’no puede ser lo que me está diciendo’, y por ahí te reís y te vas, te saca las ganas de seguir insistiendo y seguir buscando”, precisó.

“Creo que a esta altura todo el mundo sabe quién es Jorge Rial, está más que claro”, sostuvo Rubin, que también aseguró que cada vez que ve que está él en la televisión, cambia de canal.

“Me parece desagradable, misógino, y que tiene un problema particular con las mujeres, cualquiera sabe su historia. Cómo termino con su ex mujer, la relación con su hija, en lo personal el trato que tiene con mujeres desconocidas, no me extrañaría en lo más mínimo que hasta dentro del canal se maneje de esa forma”, analizó Belén con respecto al accionar del ex de Silvia D’Auro, Mariana Loly Antoniale y Agustina Kämpfer. /Aire de Santa Fe