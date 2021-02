Su abuelo salió en el auto, no recuerda dónde lo dejó y piden ayuda para encontrarlo

Una familia de Salta Capital ha emprendido una intensa búsqueda desde hace unos días de un auto, el cual se encontraría por la zona sur de la ciudad, y que usó un abuelo quien por problemas de salud no logra recordar dónde lo habría dejado.

Esta situación la dio a conocer Carlos Ataco a través de su cuenta en la red social Facebook, donde comentó los detalles del auto que están buscando desde el lunes. “Les pido por favor si alguien vio un auto Chevrolet Corsa patente AA 707 QF color gris claro en la zona sur”, dice el posteo que publicó con la descripción del rodado.

A esto comentó que el auto se encuentra extraviado ya que su abuelo está con “problemas de Alzheimer, salió en el auto y no sabe dónde lo dejó”, por lo cual piden a los corazones solidarios para que presten atención, para ver si dan con su paradero.

InformateSalta dialogó con Carlos, quien amplió los detalles de lo ocurrido: según contó, el lunes su abuelo salió en la mañana para la zona de Cofruthos, donde afirma haber dejado el auto estacionado, al costado de un acoplado; posteriormente, se habría dirigido a la casa de un pariente que queda a unas cuadras.

Sin embargo, para el mediodía la familia salió a buscar al abuelo porque no sabían nada de él y los encontraron deambulando por la zona de ruta 26, camino a La Isla. Lo que les llamó la atención es que tenía en su posesión la llave del auto, pero no recordaba si se había movilizado en él, si lo cambió de lugar, pero lo cierto es que desde entonces no saben dónde está el vehículo.

“Es un Chevrolet pintado de gris, está bien por fuera, es modelo 2016”, agregó algunas características Carlos sobre las condiciones del auto. Por el momento, desde su familia ya hicieron la denuncia por el extravío y ya estuvieron recorriendo gran parte de la zona del Cofruthos pero sin dar con el rodado.