Día de los enamorados: Un amor de casi 5 décadas, la historia de Olga y Rodolfo

“El amor es cuando el alma encuentra su contraparte en otro ser”, dijo alguien alguna vez y así lo entendieron ellos, Olga y Rodolfo, un matrimonio salteño que lleva 48 años de casados y que en el día de los Enamorados abrieron las puertas de su casa a InformateSalta para contar su historia. Su sueño es cumplir las bodas de oro juntos.

Se conocieron cuando ella tenía 17 años y él 20, Olga mientras estudiaba recibió un ofrecimiento para trabajar en una casa de fotografía que por aquellos años funcionaba en las calles Córdoba y Caseros. Allí ya trabajaba él, había quedado a cargo luego que su hermano, el dueño original decidió poner su propio laboratorio, el primero de fotografía a color en Salta.

“Dios nos puso en el camino, yo no iba a ir a trabajar ahí, iba a ir mi hermana mayor, ella no quiso. Una conocida de la familia iba a dejar y me ofreció el trabajo a mí. Yo hacía fotocopias y la casa de fotografía era de su hermano y lo dejó a él”, contaron.

Su noviazgo duró 2 años y decidieron sellar el amor por el casamiento, fruto del cual nacieron sus 5 hijos Mariana, Silvina, Carina, Gisela y Luca; sus 4 nietos Florencia, Federico, Facundo, Gastón, Fernando y su bisnieta Arelí.

La familia vivió toda su vida en la zona sur de la ciudad, específicamente en el barrio El Tribuno, al que se mudaron después de unos pocos meses de su inauguración. “Llegamos con 3 meses de embarazo, así que prácticamente toda nuestra vida y de nuestros hijos se hizo en este barrio. El 5° llegó después de 15 años, tuvimos las tres primeras que las criamos seguiditas y pensábamos que ya no iban a venir más y de repente llegó”.

Para ellos el secreto para estar en pareja tantos años, es apoyarse en la fe, en Dios y la Virgen. Ambos realizaron varios retiros espirituales y salieron a evangelizar tiempo atrás con el sacerdote de su parroquia; no perder los valores como el respeto y la humildad. Además, aseguraron ser muy pasionales.

Durante la entrevista, se dedicaron unas tiernas palabras el uno a otro. Olga le dijo “yo le diría a el que ha sido mi fuerte y ha sido mi soporte, espero que Dios nos de fuerzas para seguir adelante y seguir estando juntos y decirle que siempre lo voy a querer hasta que Dios nos diga basta y nos lleve. Es una persona muy humanitaria, solidaria, muy querida por todos. Él siempre le da una mano a todos”. Mientras que él expresó “ella también fue mi pilar, me aguantó cosas y sin ese aguante, no hubiéramos llegado a esto. Hay que tener mucha fe y con eso se llega lejos”.