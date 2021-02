Esteban: “Que no tengamos carnaval, no va a pasar nada”

Se viene uno de los fines de semanas más largos del año, que con el lunes 15 y el martes 16 de febrero –feriados de Carnaval- suma cuatro días, lo que genera una gran expectativa respecto del movimiento turístico en el país.

Al respecto, Juan José Esteban, ministro de Salud de la Provincia, en FM ARIES, le restó importancia al hecho de que en Salta no haya carnaval. “No hemos tenido Milagro con el hondo sentimiento que significa para todos los salteños, por lo cual, que no tengamos Carnaval, no va a pasar nada”, expresó.

Esteban detalló que no hay protocolos para bailes, murgas, ni comparsas, y agregó que el aglomeramiento puede significar circulación viral comunitaria. “Eso es lo que tenemos que evitar y estamos trabajando desde salud pública, desde el gobierno de la provincia, en prevención”

En la oportunidad, recordó que continúan vigentes las restricciones de circulación desde las 2 hasta las 6 de la mañana y apeló a la responsabilidad individual. “Nos ha dado buenos resultados, hemos disminuido la circulación vehicular de personas, y hemos disminuido la posibilidad de que gente muy joven asista a estas fiestas clandestinas”

Asimismo indicó que reforzarán los controles de seguridad para evitar consecuencias graves en un futuro. “No queremos una nueva circulación viral, el nuevo brote o rebrote, o la nueva ola, como le llamamos habitualmente, no la queremos, necesitamos seguir en este DISPO tan beneficioso para todos los salteños, y hay que cuidarlo”

Con respecto a la situación epidemiológica, reconoció que hay un incremento de casos pero llevó tranquilidad. “Estamos dentro de los 37, 40 casos, estamos muy por debajo de una situación complicada, pero y estamos monitoreando distintas áreas de la provincia, y estamos trabajando con un detectar Plus para pacientes sintomáticos".

Por último, se refirió a la continuidad del gerente del hospital de Tartagal, Juan López. “Hay informes, y sumarios administrativos que van a seguir su curso, tenemos que avanzar sobre ese tema, no lo quiero tocar, pero me parece que el cambio se tiene que dar”, finalizó.