Apareció con vida Guadalupe Soriano

Momentos de angustia vive la familia de una joven salteña quien fue buscada durante todo el día.

"Encontraron a mi hermana tirada detrás del Boliche La Roka. Unas personas dieron aviso a la policía sobre una mujer que se encontrada en el lugar y resultó ser ella", Dijo la hermana de Guadalupe a Con Criterio Salta.

La familia se encuentra en el Hospital San Bernardo en donde la joven fue hospitalizada de urgencia luego de ser socorrida en plena vía pública.

"No sabemos que le paso, no sabemos si fue abusada, lo que si puedo decirles es que mi hermana esta completamente -IDA- no recuerda nada", Agregó Soledad.

"Pedimos si alguien vio algo o si alguien estuvo con ella anteriormente que nos informen, que nos ayuden a recolectar datos", Concluyó.

Por otro lado la familia de Guadalupe también confirmó a este medio que esperan poder hablar con los médicos quiénes están asistiendola en este momento. "Pudimos verla unos minutos y tiene heridas por todo su cuerpo, estamos esperando poder hablar con los médicos".