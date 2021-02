Niños de nivel inicial y primario vuelven hoy a clases de forma presencial

Con un acto que tendrá lugar este miércoles en la Escuela Primaria nº 44 de la localidad de León, quedará oficialmente iniciado el Ciclo Lectivo 2021 en Jujuy. Se estima que son alrededor de 40 mil alumnos de nivel primario e inicial quienes hoy volverán a las aulas, mientras que el 22 de febrero será el turno de los alumnos de Secundaria y educación técnica y el 5 de abril los de Nivel Superior. Este regreso se da de manera progresiva, bajo un régimen de clases presenciales con estricto protocolo de bioseguridad, uso de barbijo, distanciamiento y lavado de manos.

En este regreso paulatino, está previsto que el 50% de los alumnos de nivel primario e inicial asistan en el día de hoy a las aulas; mientras que la mitad restante lo hará mañana, ya que la mayoría de las escuelas dividió a cada grado en dos o tres grupos. De esta forma, las clases se dictarán de forma presencial día de por medio con el fin de evitar que se produzcan aglomeraciones en las escuelas.

En relación a la cantidad de alumnos por curso, El Tribuno Jujuy indica que aquellos que tengan más de 15 chicos se dividirán en dos grupos que asistirán día hábil de por medio. Los que tengan menos de esa cantidad, irán de lunes a viernes. Los días que los alumnos no deban asistir a clases, tendrán tareas.

En las escuelas rurales, por tener baja matrícula, las clases se dictarán de lunes a viernes. Los recreos serán pausas alternadas según los grupos establecidos.

En referencia a las medidas que se tomarán indicó que van a volver en el horario habitual y explicó que las Escuelas Rurales van a tener una presencialidad todos los días y las Escuelas Urbanas, donde hay poca cantidad de estudiantes, también van a tener clases todos los días; solo se desdobla el aula en aquellas escuelas en donde la matrícula es alta.

Cuestionamientos

En tanto docentes autoconvocados indican no pueden regresar a las aulas. "Seguimos insistiendo que no podemos regresar a las escuelas de manera presencial, porque no están dadas las condiciones epidemiológicas. A horas de iniciar las clases en el nivel Primario, se han confirmado casos positivos de COVID19 de docentes. A esto se suma la confirmación de casos positivos de coronavirus en escuelas de verano" indicaron.