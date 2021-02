¿Cuántas personas hay en esta foto? La imagen engañosa que se volvió viral en las redes

No fue hecho adrede, simplemente ocurrió. Un grupo de jóvenes celebraba con unos tragos luego de cumplir una extensa caminata en un intenso día de trekking y naturaleza. El gran protagonista de la imagen se llama Patrick Deivernois, un estadounidense habituado a esta clase de expediciones, que comparte en las redes sociales muchas imagenes de sus aventuras. Pero hay una que se convirtió en un furor viral por un extraño fenómeno.

Sin embargo, la verdadera responsable de la locura que desató la imagen fue una usuaria de Twitter. Jen Gentleman, quien cuenta con 37 mil seguidores en la red social y compartió la foto de la polémica.

Efectivamente en la escena se ven claramente a tres personas brindando. En primer plano se encuentra Deivernois y luego aparecen dos brazos más con vestimenta de distintos colores. Uno azul y otro rojo, por lo que se estima que serían otras dos personas. Pero si se presta atención hay 4 vasos ¿entonces?

¿Es uno de esos trucos de magia en que alguien esconde su mano en medio de un bolso o algo similar? ¿Cómo se sostiene ese cuatro vaso? ¿Cuántas personas hay efectivamente en la imagen?

Un detalle más. En el extremo izquierdo de la foto se puede ver algo parecido a un pantalón. Lo que deja claro que acá hay algo más.

La solución del dilema lo otorgó la propia usuaria, que afirmó: "My brain refuses to believe there are 4 people in this photo" ("Mi cerebro se niega a creer que hay cuatro personas en esta foto"). Es decir que el número definitivamente es cuatro y por el espacio que queda hacia la izquierda, allí debería estar el integrante invisible. Pero ¿dónde está?

La respuesta está en la vestimenta. Eso que parece una hoja de un árbol seca es parte del dibujo de la manga de un buzo, que vaya que cumple su función de camuflaje y se confundió perfectamente entre las piedras del suelo.

Los usuarios de Twitter enseguida se prendieron al desafío, opinaron y aportaron imagenes similares de camuflajes perfectos. Muchos bromearon con el inesperado éxito de la vestimenta para no ser advertida por las personas. "Literalmente la única vez que he visto que el camuflaje funciona como se esperaba", apuntó un tuitero.

Otro opinó: "Es increíble cómo funciona el cerebro ... Seguí mirando y asumí que un tipo estaba tomando dos fotos hasta que resaltaste el camuflaje ... ahora está todo tan claro". También se refirieron a la confusión que generó el guante: ¿Soy el único que asumió que el guante era parte de una bolsa de la cámara?".

Incluso hubo algunos perdidos que pensaron que la bolsa que se ve atrás de Patrick era la cuarta persona. El fenómeno tuvo más de 200 mil likes y cerca de 40 mil retuits. Evidentemente el desafío generó un enorme revuelo. /Clarín

