Descubrió que su marido la engañaba por un detalle de una foto que él le había enviado

Suena el teléfono, ella lo mira y ve que su marido le había enviado unos mensajes. Eran fotos, en las que se lo veía muy canchero de frente al espejo.

Pero al abrir la imagen la protagonista de esta historia no pudo apartar la vista de un elemento que dejaba en claro lo que estaba pasando en esa habitación de hotel. Él no se dio cuenta y dejó en evidencia una infidelidad, que terminó publicada en un video viral en las redes sociales.

Furiosa, dolida y buscando otras opiniones que confirmaran que lo que pensaba efectivamente era cierto, ella publicó las imágenes de su marido en TikTok, pero nunca imaginó la enorme repercusión que tendría la historia. Ya lo vieron más de 4 millones de personas que opinaron sobre las fotos y debatieron si efectivamente hubo una traición.

"Mi esposo me envió fotos tratando de lucir lindo en su suite en el casino, pero noté algunas cosas extrañas, ahora está soltero. ¿Puedes adivinar qué es?", señaló la rubia en su breve video que tiene más de 13 mil comentarios.

Luego sí compartió las fotos en cuestión, cubriendo el rostro de su marido.

Las imágenes que envió el hombre desde su hotel en Biloxi, Mississippi lo dejaban muy mal parado.

Se veía una planchita para alisar el pelo ubicada entre los artículos de aseo del baño.

No había dudas y una gran cantidad de usuarios se volcaron a comentar que ese elemento era muy evidente, también hubo quienes agregaron que el hombre no llevaba el anillo en su mano y un usuario muy minucioso descubrió otros elementos que posiblemente sean de una mujer.



Fue tal el revuelo generado, que la joven tuvo que grabar otro video actualizando la historia. Allí se la ve mirando a cámara y afirmando que no esperaba la enorme cantidad de comentarios que hubo respecto a lo sucedido. Luego, añadió algunos datos más de lo ocurrido.

"La primera cosa de la que me di cuenta cuando él me mandó esas fotos era, obviamente, la planchita, que estaba allí en primer plano. Fue lo primero que vi, pero también vi que había una cartera o bolsito personal", aseguró la mujer sobre el escándalo matrimonial.

También dio detalles de las explicaciones que el hombre le dio en cuanto ella le reclamó por lo que se veía en las fotos: "Como excusa él me dijo que esa no era su habitación y que estaba en el cuarto de un amigo. Según dijo, él estaba allí y me mandó la foto desde el baño de ese chico, que está saliendo con una mujer. Pero la verdad es que no le creí porque ¿por qué motivo me vas a mandar una foto desde allí?", completó la joven.

Sin embargo mostró que todavía tiene alguna esperanza de que su marido tenga razón y que todo esto haya sido un mal entendido. Es que le pidió ayuda a sus seguidores porque todavía tiene dudas. "Si alguien lo ve por allí avísenme porque yo quiero saber si me miente, creo que sí".

Rápidamente los usuarios le confirmaron que lo que ella sospecha es lo que realmente sucedió y que su marido le fue infiel. "Te está mintiendo", escribió una usuaria. Y otra incluso aseguró que tiene videos que acreditan la infidelidad. /Clarín