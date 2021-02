Murió Don Segundo, el padre adoptivo de Carlos Tevez

“Boca Juniors lamenta el fallecimiento de Don Segundo, papá de Carlitos, y acompaña a la familia Tevez y a sus amigos en este momento de tanto dolor y tristeza. ¡Mucha fuerza!”, con esas líneas, el club xeneize comunicó la muerte de Segundo, el padre adoptivo de Carlos Tevez, que se encontraba delicado de salud desde hace meses.

Segundo Tevez se había operado del cuello hacía un año y se habría contagiado de coronavirus en un chequeo médico. Tuvo neumonía, diabetes y COVID-19 por el que estuvo en terapia intensiva. Los médicos ya le habían avisado a la familia que el cuadro era irreversible.

Se trata de otro duro golpe para un emblema de Boca, horas después de que se conociera la muerte del hermano de Fernando Gago, de 48 años, por un ACV. Carlos Tevez ya emprendió el regreso desde Rosario, donde se encontraba concentrado para el partido de esta noche ante Newell´s.

Cada vez que Carlos Tevez habla de Segundo Tevez, su padre del corazón, no logra ocultar su agradecimiento. No puede evitar reflejar la gratitud a quien le enseñó el camino cuando él era apenas un niño y había quedado sin una guía. Nació el 5 de febrero de 1984 en Fuerte Apache y a los ocho meses sufrió un accidente con agua hirviendo que le generó las cicatrices que lo acompañan hasta hoy. El hecho casi le costó la vida. Durante el período de recuperación fue abandonado por Fabiana, su madre, y adoptado por sus tíos, Adriana Martínez y Segundo Tevez. Cuando tenía cinco años, su padre biológico murió en un tiroteo.

Hace pocos días, Tevez recordó con anécdotas cómo lo forjaron los consejos de Segundo. El hoy capitán de Boca hizo de su vida una historia de resurrección gracias a su recuperación, su talento pero, fundamentalmente, porque tuvo a su lado un guía que le dio los consejos más básicos, a veces los más difíciles de entender. Ese fue Segundo Tevez, su padre adoptivo.

Y recordó algo de su historia: “Mi papá se hizo cargo de mí sin tener nada que ver conmigo. Él era el novio de Adriana, que era la hermana de Fabiana, que era mi mamá. Vio la situación y en todo momento se hizo cargo”, destacó.

El delantero de Boca habló sobre la relación con su padre adoptivo, Segundo Tevez.Por: AFP



La situación, el cuadro, dijo, era la de “un chico indefenso que no tenía un guía ni nada y él se hizo cargo de algo que no tenia por qué hacer. Eso habla muy bien de él, toda mi vida fue así. Él nunca hizo diferencia con el Chueco, crecimos juntos, yo le llevo dos años, pero él compraba una remera para cada uno de la misma, zapatillas, pantalón, siempre uno para cada uno, nos vestía igual, nunca hizo diferencia entre su hijo propio y yo”.

Fue Segundo el hombre más honesto. “Cuando supe lo que había pasado con mi verdadero padre fue porque él me lo dijo. Me contó que a mi papá lo habían matado (ndr: su padre biológico, Juan Carlos Cabral, murió durante un tiroteo en 1989 y nunca lo reconoció) pero que él me sentía como si fuera suyo, que él iba a ser mi papá y Segundo el hombre que se puso la familia al hombro y sacó a los Tevez adelante”.

La vida con Segundo Tevez

“Él ponía los límites. Y siempre ponía de ejemplo a los hermanos y a la gente que trabajaba. En las vacaciones me llevaba a trabajar en a obra y cuando volvíamos, a las siete u ocho de la noche, su hermano estaba estaba drogado y tirado en la calle, él me agarraba de la mano y me hacía verlo, me decía que si no estudiaba o trabajaba iba a ser igual que su hermano, que era mi tío”.

“Me decía que yo decidía sobre mi vida, que si yo estudiaba y trabajaba iba a poder tener mi casa y mi auto, y que si no sería como mi tío, una persona sin rumbo”.

Lo tuyo es tuyo

“Segundo nunca quiso que le dé nada. Él siempre iba a ser el hombre de la casa, el que traía la plata y la comida, el que se hacia cargo. Nunca quiso que lo ayudemos, creo que una vez nomas logré que estuviera en casa cuatro meses y casi se me muere. Yo le decía que no tenía que trabajar más, que tenía que viajar con mamá y estar tranquilo pero él me decía que no sabía hacer otra cosa que trabajar, levantar paredes, que ahí la pasaba bien, su vida era esa. La pasaba bien y yo tuve que entenderlo. Él disfrutaba estar con su gente, el asado de los viernes, jugar al truco, él la pasaba bien ahí”.

Siempre juntos

“Él estaba conmigo en cada situación. Cuando me iba bien o cuando me Iba a mal. Todo lo disfruté con él y con mis hermanos. Hay un gol que siempre pasan, el que le hago a Parma con la camiseta de la Juve y hacía como un año que no venía a a verme pero esa vez estaba en la cancha y fui otro Carlitos. Yo jugaba para él, eso me pasa. Yo tomé la decisión de volver a Argentina por eso, él siempre fue a la cancha a ver a Boca pero una cosa era verlo sin que yo estuviera y otra estando yo en la cancha. Mi viejo lloraba de felicidad por ver todas las cosas que me pasaban en el fútbol”. /TN