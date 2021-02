Vélez ganó en Junín para ser líder de la zona

En el estadio Eva Perón, el conjunto de Liniers hizo prevalecer su mayor jerarquía individual y colectiva, con las conquistas de Lucas Janson (Pt. 12m.) y Thiago Almada (St. 17m.).

El descuento del elenco local, que volvió a Primera División luego de tres años y siete meses, llegó en tiempo de descuento, por intermedio de Jonatan Torres (St. 49m.).

Con este éxito, el equipo del DT Mauricio Pellegrino llegó a lo más alto de la clasificación en la zona 2, junto a Lanús, ambos con 6 unidades, ya que el pasado fin de semana había derrotado a Newell’s (1-0).

Por su lado, el elenco juninense todavía adeuda el encuentro Interzonal de la primera fecha ante Platense.

Desde el comienzo, Vélez mostró credenciales y buscó presionar en la salida del rival para provocar deficiencias en la defensa del ‘Verde’.

Con el pibe Luca Orellano como eje de juego, con Almada intentando desengancharse y erigirse como alternativa de ataque, el equipo de Liniers empezó a jugar en campo contrario, sin encontrar demasiados obstáculos.

Así, a los 12 minutos, el atacante Juan Martín Lucero hizo rápido un saque lateral, aprovechando el quedo de Yamil Garnier, y le cedió el balón a Janson, quien sacó un verdadero misil desde 25 metros, que se coló en el ángulo de Manuel Vicentini y decretó la apertura.

Con oficio, Vélez continuó manejando el desarrollo, tal vez sin generar situaciones claras para convertir, pero con la serena convicción de sentirse dueño del partido.

Sarmiento, al que todavía le falta ensamble y rodaje tras haber alcanzado el ascenso, recién tuvo una aproximación –más o menos concreta- con un disparo alto de Fausto Montero, a los 42 minutos.

En el segundo tiempo, el elenco juninense buscó adelantarse en el terreno y apostó al ingreso del colombiano Sebastián Rincón, para intentar ganar peso ofensivo.

Sin embargo, una contra en la que faltó Garnier por el andarivel derecho le permitió a Lucero correr por esa banda y cederle el centro preciso a Almada, que solamente tuvo que empujarla a la red (17m.).

Con ese tanto se acabó el partido, más allá de que Sarmiento hizo lo mejor en el tramo final, cuando algunos remates de Vismara (desviado) y Borasi (atajado por Lucas Hoyos) sirvieron de preanuncio a un descuento que llegaría en el último minuto.

Es que sobre los 49m., un tiro libre al área de Lautaro Montoya fue conectado por Torres, de cabeza, para achicar las cifras.

Vélez jugará el viernes ante Argentinos Juniors, en el Interzonal, mientras que Sarmiento efectuará una difícil visita a la Bombonera donde lo recibirá Boca, en cotejo válido por la tercera fecha, zona 2.

Síntesis

Sarmiento: Manuel Vicentini; Yamil Garnier, Marcelo Herrera, Nicolás Bazzana y Lautaro Montoya; Gabriel Graciani, Federico Bravo, Federico Vismara y Gabriel Alanís; Fausto Montero; Jonatan Torres. DT: Mario Sciacqua

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Emiliano Amor, Luis Abram y Francisco Ortega; Federico Mancuello, Pablo Galdames y Luca Orellano; Thiago Almada; Lucas Janson y Juan Martín Lucero. DT: Mauricio Pellegrino.

Gol en el primer tiempo: 12m. Janson (VS).

Goles en el segundo tiempo: 17m. Almada (VS); 49m. Torres (S).

Cambios en el segundo tiempo: 12m. Sebastián Rincón por Montero (S); 23m. Benjamín Borasi por Alanís, Sergio Quiroga por Graciani y Fabio Vázquez por Bravo (S); 30m. Miguel Brizuela por Janson y Ricardo Centurión por Orellano (VS); 35m. Ricardo Álvarez por Galdames y Cristian Tarragona por Almada (VS); 40m. Agustín Mulet por Mancuello (VS).

Amonestado: Galdames (VS).

Cancha: Eva Perón (Junín).

Árbitro: Jorge Baliño.