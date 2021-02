Reforma constitucional: "Se debería haber dado más participación a la sociedad"

Con el visto bueno del Senado, esta semana le toca a Diputados tratar el proyecto de Reforma Constitucional enviado por el Poder Ejecutivo, quedando al pendiente la elección de los Constituyentes para proceder con los cambios previstos a la carta magna.

En ese sentido y analizando el tema, el constitucionalista y ex vicegobernador, Ricardo Gómez Diez dialogó con CNN Salta -94.7 MHZ- donde hizo hincapié en que, ante la importancia de la cuestión, hubiese sido positivo más participación social en los temas a reformar.

“Se debería haber dado un grado más de participación a la sociedad en un tema tan importante, la Legislatura debería haber convocado a los distintos sectores económicos, sociales, políticos, escuchar a las universidades, opiniones… tener un debate más importante”, espetó.

Del mismo modo recalcó en La Mañana de CNN que “la pandemia no era obstáculo para abrir un canal de participación, hoy se pueden hacer reuniones virtuales, se pueden hacer consultas con todas las preocupaciones del caso, ha sido un error no abrir un ámbito de participación a la sociedad”.

Dicho esto agregó que, de haberse hecho tales consultas, “los salteños tendrían mayor conocimiento” de los puntos a reformar.

“Hay un gran desconocimiento de la opinión pública”

También apuntó contra la propuesta del cargo de viceintendente, la cual fue rechazada por el Senador. “Me parece desacertado seguir creando cargos, no me parece conveniente; se eliminó también lo de los delegados municipales, básicamente han quedado los principales ejes como evitar las reelecciones, eso es atinado”, consideró.

Por último, Gómez Diez manifestó en radio CNN Salta que la reforma “está ignorando un punto importante, la representación legislativa en proporción a la población, en la última elección del 2019 del diputado de la Capital en último término necesitó 25.000 votos y el del interior con 538 votos, ese tema debe solucionarse”.