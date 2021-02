Atacaron brutalmente a un joven en paraje de Cachi

Se trata de Jorge Flores un joven del paraje Las Trancas en Cachi que contó la situación que le tocó vivir en manos de un violento vecino días atrás y que casi le cuesta la vida. El agresor está detenido pero teme por su vida.

El hombre cuenta que el día sábado 6 de febrero por la tarde, estaba escuchando música en el cerro al lado de su casa con dos compañeros de trabajo, pasó una amiga la cual volvía de cuidar las cabras y entablaron una conversación.

Pasado algunos minutos llegó el padrastro de la menor y sin mediar palabras empezó a cortarle el rostro, dejándole en estado de shock e inmóvil por la sangre que le impedía ver.

Relata por Diario de Cachi que los amigos al ver la escalofriante situación se asustaron y quedaron también shockeados. Mientras que la chica y unos de los amigos, intentaron defenderlo sin lograrlo y recibieron cortes en sus manos.

A todo esto, Jorge declara que se dio cuenta que le caía mucha sangre por su rostro y se levantó para intentar defenderse, pero no pudo por lo que llamó a su perro, que ante su pedido de auxilio, se abalanzó sobre el acusado mordiéndole la pierna y salvándole la vida.

“Tengo miedo que salga en libertad y me vuelva a atacar o le haga daño a mí familia, si no fuera por mí perro que me salvó la vida yo en este momento estaría muerto, tengo heridas profundas en todo el rostro” explicó conmovido Flores.