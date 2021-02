Ponzio anunció que este será su último año como futbolista

"Vamos a ver en junio cómo estamos, cómo seguimos. Desde acá a lo que me quede, que puede ser junio o diciembre, no creo que pase más allá de diciembre. Disfruté muchísimo y pienso que todo tiene un final aunque no se sabe cuándo. Creo que éste será mi último año como futbolista", afirmó el mediocampista.

Ponzio, de 39 años, que se inició en Newells Old Boys y que pasó además por Zaragoza de España, explicó que el retiro de la actividad profesional, tras más de 20 años de carrera, es algo que está "tratando de asimilar".

"Nosotros tenemos que saber hasta dónde podemos dar. Hoy siento que compito pero no quiero ir mucho más allá", explicó en declaraciones radiales.

El jugador, quien con la camiseta "millonaria" ganó 14 títulos, explicó que por el momento no se ve siendo director técnico una vez que se retire.

"Una vez que me retire me dijeron que primero me tengo que aburrir y después buscar un lugar donde me sienta útil, si es posible en River y si no en el mundo del fútbol. Entrenador no me veo, no estoy con la cabeza ahí", señaló.

Incluso Ponzio comentó que desea prepararse "en algo de lo que podía venir, en la formación de jugadores, por ejemplo, en ver qué jugadores llegan y cómo llegan, cómo se manejan".

"Cuando venís a River todo te asombra, todo te sacude y te lleva seis meses o un año adaptarte porque no es lo mismo que en otros lados y la exigencia es el doble. Me gustaría ir por ese lado, por ver jugadores del paladar de este club", comentó.

Incluso el jugador nacido en la localidad santafecina de Las Rosas reconoció que desde muchos lugares se cree que una vez que se vaya Marcelo Gallardo podrían asumir él o Jonatan Maidana en el banquillo "y no es así".

"Marcelo se preparó mucho antes, por eso el que venga tiene que estar a la altura. Hay que estudiar para formarse una idea. Yo si hoy me preguntan cómo jugaría no lo sé, porque no me puse a pensar en ser técnico hoy", remarcó.

Ponzio fue uno de los baluartes del equipo de Gallardo que conquistó las Copas Libertadores 2015 y 2018, además de la Sudamericana 2014, y recordó cuando jugó el máximo torneo continental en 2007 y 2008.

"En ese tiempo entrabas a jugar una Copa en River y no es lo mismo que siento ahora. Hay un respeto que se ganó porque realmente vamos a jugar los partidos de la misma manera. Sentimos el respeto que nos transmite el otro equipo. Y anteriormente no lo sentía así. Hoy le torcimos la mano a eso", enfatizó.

"En junio vamos a escuchar ofertas", afirmó De La Cruz

El mediocampista uruguayo Nicolás De La Cruz afirmó hoy que estará atento a partir de junio próximo a las ofertas de otros equipos que puedan aparecer para dejar River Plate, el club en el que renovó contrato la semana pasada.

"La renovación estaba encaminada hace un tiempo atrás. Siempre tuve tranquilidad y por suerte pudimos llegar a buen puerto. En el periodo de pases de junio vamos a escuchar ofertas", indicó De La Cruz para la radio uruguaya Sport 890.

De La Cruz, de 23 años, extendió vínculo con River el viernes pasado hasta el 31 de diciembre de 2022 para alivio de la institución, porque no se irá en condición de libre.

"La Premier League es una de las ligas que mas me seduce. El fútbol europeo para mi seria un salto muy grande. Hoy estoy muy contento y me enfoco en lo que es River", señaló De La Cruz.

River acordó con Liverpool de Uruguay, dueño del 70% de la ficha del jugador, un ingreso mínimo de 9.421.000 de dólares por el 30% que le corresponde por el resto del pase.

La exposición de Marcelo Gallardo en la conferencia de prensa que alertó en forma pública a todo River demostró cuán adelantado o previsor puede ser.

Gallardo solicitó los refuerzos no solo para cambiar el aire en el plantel, también porque hay casos de jugadores cuyas ventas se darán en corto o mediano plazo.

De La Cruz, como Gonzalo Montiel o Rafael Borré, es uno de ellos. De ahí el llamado de atención urgente a la dirigencia por las incorporaciones de Agustín Palavecino, Alex Vigo, José Paradela, Agustín Fontana y el regreso de David Martínez.

El Muñeco, sin descuidar el presente, ya piensa en junio o más allá. Quiere prepararlos para cuando algunos puestos que hoy tienen dueño queden disponibles y también para fomentar la competencia en un plantel que estaba corto en cantidad.

El club de Núñez cumplió en gran parte con los deseos de Gallardo, con ese pedido de alineamiento, y de a poco estableció una ingeniería económica para extender los contratos de Julián Álvarez, Matías Suárez, Robert Rojas, Milton Casco, Jorge Carrascal, Franco Armani, Montiel y De La Cruz.

A la institución le resta definir las situaciones de Javier Pinola (hoy cumplió 38 años), Leonardo Ponzio (avisó que éste será su último año como jugador profesional) y el paraguayo Jorge Moreira.

El más importante y urgente será el colombiano Borré, quien el sábado pasado luego de la goleada ante Central en el regreso al estadio Monumental, deslizó la buena predisposición de ambas partes para la continuidad.

River acordó con Atlético de Madrid de España comprar un 25% del pase del goleador para tener el 75% de los derechos económicos, pero no hubo trato aún con el propio futbolista.

Palmeiras de Brasil pretende sumar a Borré, pero en River confían en la palabra del exDeportivo Cali de Colombia.

River, que ya volvió al Monumental luego de una obra millonaria para renovar el césped al estilo europeo, estará pendiente, especialmente Gallardo, de lo que suceda con la Copa América cuando varios de sus futbolistas tengan más exposición con las camisetas de sus respectivos seleccionados ante los posibles intereses de clubes del exterior.

Por último, al "Millonario" le quedará resolver las deudas con Al Ahli de Arabia Saudita por el chileno Paulo Díaz, Karpaty de Ucrania por Carrascal y Godoy Cruz de Mendoza por lo que le resta del pase Fabrizio Angileri.

Las ventas de Santiago Sosa e Ignacio Fernández, más el dinero que ingresará por cuotas restantes de Lucas Martínez Quarta y Juan Fernando Quintero apuntan cierto equilibrio financiero.

"En River estoy donde quiero estar", expresó Armani

El arquero de River Plate Franco Armani afirmó hoy que está a gusto en el club de Núñez, que no piensa irse en lo inmediato y opinó sobre su presente futbolístico.

"Estoy muy cómodo acá, muy contento. Estoy donde quiero estar. Quiero seguir ganando cosas en River. Además, seis meses buenos en River me dieron la oportunidad de jugar un Mundial", indicó Armani en diálogo con ESPN.

Armani, que extendió su vínculo con River hasta el 30 de junio de 2023, descartó así cualquier rumor sobre su partida en un futuro inmediato.

El arquero del seleccionado argentino dio su punto de vista consultado por su actual nivel: "No pienso que estoy en un mal momento. Me tocó tomar malas decisiones en partidos decisivos, pero tengo en mi cabeza seguir trabajando de la misma manera".

Armani hizo hincapié en las fallas ante Palmeiras de Brasil (0-3 en la ida de semifinales de la última Copa Libertadores) y ante Independiente (0-2 en la última fecha de fase final por la Copa Diego Maradona).

"Estoy en el arco de River y si cometo un error se hablará toda la semana, eso ya lo sé. Los errores me tocaron en momentos decisivos. Contra Palmeiras e Independiente tomé malas decisiones, pero no estoy en un mal momento; esos errores ya pasaron", indicó el ex Atlético Nacional de Colombia.

Por último, el arquero de River se refirió a Marcelo Gallardo: "No me imagino un River sin Gallardo. No sería lo mismo por todo lo que significa él como entrenador y como persona. Y también por todo lo que ha conseguido. Además, en este momento no tiene la intención de irse del club".

"Me tuve que adaptar al estilo de Gallardo", confesó Suárez

El delantero de River Plate Matías Suárez reconoció hoy que tuvo que adaptarse "al estilo de (Marcelo) Gallardo", basado en un fútbol intenso en el que los atacantes son los primeros defensores cuando se pierde la pelota en el área rival.

"Me tuve que adaptar al estilo de Gallardo. Ahora lo tengo más definido, cuesta, pero uno trabaja para estar en el equipo. Antes me costaba correr defensores", se sinceró el delantero cordobés en diálogo con TyC Sports.

Suárez, una de las figuras de River, aseguró que en su llegada al club tuvo algo que ver Lucas Bernardi, quien era el entrenador de Belgrano de Córdoba cuando surgió el interés de Gallardo por él.

"Con Bernardi tuve una charla, me decía que tenía muchas cosas buenas, que si me entrenaba de otra forma podía dar más y le dije que me quería ir a River. Él fue importante para mi llegada a River (enero de 2019)", indicó el exBelgrano de Córdoba.

Suárez, quien extendió su contrato con el "Millonario" hasta diciembre de 2023, se refirió las derrotas en los últimos torneos que le negaron más títulos.

"Nos vienen doliendo muchos los últimos torneos, porque llegamos bien a las instancias finales y nos cuesta definirlo. Pero somos los primeros que queremos revertirlo para volver a ganar cosas con este club. El que más me dolió fue perder contra Flamengo en comparación con Palmeiras", indicó Suárez.

El exAnderlecht de Bélgica aseguró que todavía sueña con volver a vestir la camiseta del seleccionado argentino: "me ilusiono con volver a estar en la selección. Ojalá se vuelva a dar. Si me toca bien y sino estaré apoyando".