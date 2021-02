Juárez apoyó la reforma constitucional: "Vengo del sector de la sociedad que la pide”

Este miércoles la Cámara de Diputados aprobó en sesión extraordinaria el pedido de reforma de la Constitución Provincial, enviado por el poder Ejecutivo, acompañando el visto bueno que anteriormente le había dado la Cámara de Senadores.

En la sesión estuvo presente la diputada provincial Mónica Juárez, quien acompañó con su voto al pedido de reforma asegurando que este apoyo es parte de su compromiso con la sociedad salteña, quien pide estos cambios para que la política ya no se perpetúe en el poder.

“Yo soy una emergente de la sociedad que hoy participa en la política, vengo del sector de la sociedad que pide la reforma, hoy hago política porque vengo de esa sociedad que pide cambios”, sentenció Juárez en primer lugar.

Del mismo modo remarcó que al hablar con los vecinos de Salta “coincidimos en que ésta no quiere candidatos eternos, no queremos monarquías políticas, no queremos sucesiones familiares, no creemos que debe ser la política una herencia de algunas familias de Salta”.

“La sociedad está pidiendo esta reforma y Gustavo Sáenz canaliza ese pedido, escuchó a la sociedad”

Dicho esto recordó que “cuando el gobernador fue candidato, muchos escuchábamos que necesitábamos una reforma, cambios en la provincia y Gustavo, en esa campaña, puso como eje justamente la reforma, para muchos instaló ese cambio, esa necesidad”.

También se permitió realizar una autocrítica junto a sus pares, al exponer sus argumentos de acompañar la reforma. “La ciudadanía no tiene 3 meses de receso, la baja actividad en esos meses no se compara con el resto de los ciudadanos, ningún enfermero, maestro, comerciante tiene receso por tres meses, eso nos poner a los legisladores en un lugar de privilegio y esta reforma busca poner límites a los políticos, que no tengan esos privilegios”, concluyó.