Gerardo Romano: "Hay que privilegiar a los jóvenes, los viejos ya vivieron"

A más de una semana del escándalo del vacunatorio VIP en el Hospital Posadas, Gerardo Romano fue consultado sobre el tema y sus declaraciones dieron mucho de que hablar.

"Cuando en un barco vamos a los botes y dicen ‘primero las mujeres y los niños’ se está privilegiando a los más jóvenes porque los viejos ya han vivido. Es preferible que se muera el más viejo y no el más joven si hay un lugar en el bote. Esto es como un lugar en el bote también", expresó el actor en diálogo con Radio Mitre.

Romano aseguró que él no se vacunó: "A mí no me ofrecieron vacunarme. Nunca me ofrecieron nada, ni un laburo, ni un curro, no me ofrecieron nada porque no acepto nada".

Aunque antes había justificado el hecho de vacunar a personas jóvenes, el actor de 74 años se refirió puntualmente a las listas de vacunados VIP: "Es pésimo lo que hicieron. Yo no lo hubiera hecho jamás. Me hubiera muerto de vergüenza".

"Censuro lo que pasó pero creo que la oposición se está encarnizada con el gobierno. Toda la performance de un gobierno no puede ser reducida a una decisión errónea", agregó. /Pronto