Crisis económica: "El problema de fondo son los precios argentinos"

Argentina atraviesa una difícil crisis económica, acrecentada fuertemente por la pandemia del COVID-19 y con un horizonte nada claro en medio de subas, incrementos, deudas y medidas que generan distintos impactos en la sociedad.

En ese contexto y en diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ- el presidente del Consejo Económico y Social, Lucas Dapena, analizó el panorama económico actual mostrándose crítico ante el impacto de la inflación en el país y cómo ésta debe resolverse para que mejore la situación.

Primeramente Dapena apuntó contra la nueva ley de alquileres que comenzó a aplicarse. “La única forma de solucionar el tema de los alquileres es que haya más oferta pero no haya más inflación, esta ley termina perjudicando en la actualización, te dice cómo actualizar los precios y no fue positiva para los inquilinos, te complica si hay inflación, el propietario te dice ‘te cobro $100 pero si querés que te facture te cobro $120’”, expresó.

#LaMañanaDeCNN | 🗣🎙 @LucasDapena, presidente del Consejo Económico y Social. "El problema de fondo es que siempre gastamos más plata de la que nos entra" — CNN Salta (@CNNSalta) March 3, 2021

Dicho esto cuestionó en La Mañana de CNN: “¿Por qué tenemos esta ley? Porque hay inflación, ese es el problema, con 50% de inflación ¿Quién va a pagar un alquiler con una actualización del 50%? Se ha generado un problema que no atacó al verdadero problema”, que es la suba de los precios.

Mismo cuestionamiento hizo a la desdolarización de las tarifas de servicios públicos ya que “el problema de fondo son los precios argentinos, están totalmente desacoplados de los precios internacionales, tenemos una inflación como consecuencia de una emisión que va a continuar”.

Sin cambiar su tono duro, Dapena subrayó que “somos pobres como consecuencia de la inflación, ¿Qué va a pasar con la desdolarización? Menos inversiones (…), el problema es cómo pegará la inflación en Salta, a todos los problemas que tenemos se suma la inflación de Nación y cómo nos va a pegar en la pobreza”, advirtió para concluir.

“Ya sabemos que el 29% (de inflación pronosticado para 2021) no se va a cumplir, la expectativa es del 50% en el mercado, ojalá no sea así”