Docentes autoconvocados llevaron un petitorio al Grand Bourg

Un grupo de docentes autoconvocados se acercó esta mañana hasta el Centro Cívico Grand Bourg con un petitorio con los puntos y preocupaciones que votaron el sábado pasado en una asamblea celebrada en Rosario de Lerma. Pidieron ser atendidos por el ministro pero ante la negativa solo lograron entregarlo.

“La docencia salteña considera que hay muchos puntos de este plan para el ciclo lectivo 2021 que no están claros. También hemos sido testigos de todas las situaciones de dificultades que tienen en las instituciones educativas en cuanto a la estructura y hablamos del básico, que tiene que ver con el agua”, dijo al respecto una maestra.

En este sentido, hizo énfasis también en las condiciones de higiene dentro de las instituciones. “Muchas escuelas no tienen personal de maestranza o es insuficiente. Y este es un punto que el papá tiene que tener muy en cuenta, una escuela que no pueda brindar la seguridad en cuanto a la limpieza de las aulas, de los baños y de todo lo que concierne a la limpieza de una institución, lamentablemente es un foco de infección porque no podemos asegurar que un niño no se vaya a infectar”.

Asimismo, aseguró que muchos directivos presionan a los docentes para que las escuelas estén abiertas. “Todas esas cosas es lo que a nosotros nos aflige en los distintos departamentos”.