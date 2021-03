Lucía Galán y su romance con Maradona: "Fui un gran amor..."

A casi cuarenta años del apasionado romance que la unió a Diego Maradona, Lucía Galán se animó a dar más detalles de su relación que, según declaró en algunas entrevistas, comenzó en 1982 en España.

"Atesoro en mí recuerdos y anécdotas, situaciones y momentos muy agradables y lindos. Teníamos veintipico de años. Era el Diego sano, simpático, familiero, divertido. Era el mejor Maradona", reveló la artista en "Los ángeles de la mañana".

Y señaló que en esa época estaba en plena explosión su carrera musical por el boom de "Olvídame y pega la vuelta" y como no se ocultaban, cuando los veían juntos la gente no lo podía creer.

"La relación nunca fue secreta, acá nunca me habían preguntado. Fui a Chile, me preguntaron y dije que sí. Pero nunca fue secreta. En ese momento él me dijo que estaba separado de Claudia y estuvimos mucho tiempo. Así que era difícil tener una doble vida. Con todo el respeto que tengo por esa familia", explicó y destacó que el noviazgo fue muy importante para los dos: "Sé que fui un gran amor para él".

Además, reveló que no estuvo presente en el velorio del "Diez" en Casa Rosada por pedido de Claudia Villafañe.

"Me dijeron que no. Que no vaya. Respeté esa decisión. Supuestamente ella me contestó con muchísimo cariño, que las hijas habían decidido que iba a ser solamente muy familiar. Entonces respeto esos momentos. Respeto la situación difícil que están atravesando los hijos", declaró Galán.

Y agregó: "Mandé un WhatsApp que me gustaría con todo el respeto no solamente por formar parte de mi vida, sino por admiración. Pero nunca intenté apoderarme de una historia de nada".

En referencia a la información que dio Luis Ventura hace unos meses, cuando aseguró que Galán estuvo embarazada de Diego, la cantante no quiso hablar al respecto. "Si fuera verdad o fuera mentira, eso forma parte de mi vida y jamás hablaría de eso en un programa de televisión", dijo de manera terminante y aseguró que nunca tuvieron planes de casarse ni de formar una familia.

"Cuando terminamos de grabar (la canción "Querida amiga"), ya no estábamos juntos y él me dijo que estaba con Cristiana Sinagra", concluyó. /Telefenoticias