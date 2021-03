El consejo que le dio la Coca Sarli a la Pechocha sobre su busto

En sus inicios, Florencia Peña saltó a la fama con el apodo ”Pechocha”, pero al tiempo decidió operarse para sacarse algunos centímetros de busto. Este jueves en Flor de equipo, la conductora reveló que Isabel “La Coca” Sarli la llamó para hacerla cambiar de idea.

“Yo quiero decir algo que no conté: cuando La Coca se enteró de que yo me iba a operar, me llamó para que no me sacara pechos”, dijo al aire del ciclo de Telefe, y remató divertida: “Me dijo ‘son tus tesoros’”.

Tras las risas de todos los presentes en el piso, Peña recordó: “Me trató de convencer de que no me las sacara. ‘Cuidalas Florcita con tu alma. Son tus tesoros’”.

Sin embargo, ella no hizo caso. Tiempo después reveló que le sacaron “casi 700 gramos de cada una”.

Incluso, en 2019 durante una entrevista radial con Catalina Dlugi contó que aunque fue “una decisión difícil”, nunca se arrepintió: “Quería operarme porque no daba más del dolor en la columna. En ese momento no estaba todo tan mediatizado y se enteraron después”.

Además había comentado que en la etapa de la Pechocha había sufrido mucho: “Teníamos muy naturalizadas ciertas cosas que hoy serían impensadas (...) Tenía compañeros que, desde un lugar lúdico, me tocaban. Yo los frenaba, pero no lo entendíamos como una falta de respeto. Pensaba que era algo que tenía que pasarme por mis tetas grandes, como si me lo mereciera y a los 19 años me terminé achicando el busto”. /TN