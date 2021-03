Denuncian penalmente a Patricia Bullrich por viajar a Formosa sin ser esencial

La denuncia fue radicada por una ciudadana de Clorinda, quien manifestó que la presidenta del PRO no respetó los protocolos contra el coronavirus.

Patricia Bullrich fue denunciada penalmente tras llegar a Formosa para acompañar el reclamo de la población contra Gildo Insfrán, luego de que el gobernador determinara que la provincia regresaba a Fase 1 de la cuarentena ante el aumento de casos de coronavirus.





En este marco, una ciudadana de la localidad de Clorinda, identificada como Soledad York, en disidencia con la presencia política de Bullrich en la provincia, presentó una denuncia por violación del artículo 205 del Código Penal y otras leyes sanitarias provinciales.

"¿Por qué Patricia Bullrich puede ingresar como si nada y andar por las calles de Formosa sin barbijo? Es un riesgo andante y pone en riesgo toda la situación sanitaria de la provincia. Mientras todos los que incluso tenemos domicilio en Formosa o Clorinda tenemos que cumplir protocolos de 14 días" remarcó la denunciante sobre el arribo de la Presidente del PRO.

"Denuncié a Patricia Bullrich porque no tiene ninguna función oficial y no cumple el protocolo de la provincia. Ella no es esencial y no tiene domicilio en la provincia, por eso la denuncié en la Justicia", cerró la ciudadana de Clorinda.

Bullrich llegó a la provincia norteña el domingo y estuvo acompañada por el diputado Provincial por el PRO Enrique Ramírez, la concejal de municipio capitalino Celeste Ruiz Díaz de la UCR-PRO, y los diputados nacionales Ricardo Buryaile y Waldo Wolf.