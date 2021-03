Femicidio de Macarena: “Una vez me llamó llorando diciendo que había perdido la llave del trabajo y la iban a matar”

En el marco de la investigación por el femicidio de Macarena Blanco Domínguez, que ya tiene a cuatro detenidos, una de sus amigas en diálogo exclusivo con InformateSalta, pidió que su crimen no quede impune y todos los responsables “se pudran en la cárcel”.

En la oportunidad, recordó a Macarena como una persona muy divertida, consejera, y una excelente mamá que daba todo a su hijo. “Nos contamos todo pero ella nunca me contó lo que le estaba pasando, siempre hablaba del trabajo, y nunca sospechamos nada, capaz nunca nos dijo nada para no involucrarnos a nosotras”.

“Siempre nos hablaba del trabajo con tanta naturalidad que nunca sospechamos nada”

La joven, quien pidió reservar su nombre por cuestiones de seguridad, comentó que una vez Macarena la llamó llorando porque había tenido un inconveniente en el trabajo. “Me llamó llorando diciendo que había perdido la llave del trabajo, que la iban a matar si no la encontraba y ahora relacionamos a todo que capaz debe haber sido la llave de algún departamento o de algún lugar que le daban a ella para trabajar”.

Sobre el momento de la desaparición de su amigo, detalló que al principio creyeron que había sufrido un ataque de epilepsia y que estaba internada en alguna clínica. “Ella sufría ataques de epilepsia, y su pareja creía que le habían agarrado ataques y estaba en una clínica”.

“Nunca nos contó, nunca nos dijo nada, ella decía que les había gustado cómo trabajó durante su pasantía y la dejaron”

Lo llamativo es que su marido, según contó, parecía muy tranquilo, e incluso le preguntó en qué clínica trabajaba Macarena. “Yo lo conocía de vista y no podía entender que no supiera cuál era la clínica, todas creemos que capaz él sabía, el día de la desaparición él estaba muy tranquilo y me dijo que si tenía tiempo iba a salir a buscarla al otro día”, subrayó.

En ese sentido, comentó que se trasladaron hasta la supuesta clínica, donde le explicaron que nadie con su nombre y características trabajaba allí. “Nos dijeron que ella nunca trabajó ahí, nos empezamos a meter, no sabíamos que era red de trata, de prostitución”.

Por último, se mostró muy preocupada por el hijo de Macarena, de solo 4 años, a quién todavía no le fue informado que su mamá murió. “Su nene de 4 años pregunta todo el tiempo por su mamá, todavía no está informado, no sabe nada, están buscando un psicólogo para contarle, la abuela recién hoy llegó de Buenos Aires y están viendo la manera de poderle contar al nene, que su papá está detenido y su mamá muerta”.