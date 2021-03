“Pagate el telo”: filmó a pareja intimando en una camioneta en la puerta de su casa

Una vecina de Posadas, provincia de Misiones, escrachó a una pareja que mantenía relaciones sexuales en una camioneta estacionada en la puerta de su casa pasadas las 7 de la tarde.

Los filmó y, al mismo tiempo, los increpó: “Tengo un hijo de 10 años que sale a jugar al garage, ¿qué tengo que decirle?”, para dejarles en claro su descontento por la particular situación.

La vecina, llamada Soledad Delacamara, apuntó en el video, que duró unos 10 segundos, contra la pareja que se encontraba dentro de la camioneta roja: “Estás en la vereda de mi casa desubicado”.

Acto seguido, expresó: “Pagate el telo”, y remató: “Te voy a hacer la denuncia por pelotudo”, furiosa tras llamar a la policía y no tener respuesta de los oficiales, por lo que salió a filmarlos para dejar en evidencia lo que estaba sucediendo.

La mujer realizó un duro descargo en las redes, donde disparó contra “el dueño de esta hermosa camioneta roja”. Y no evitó ironizar sobre el tema: “Señor conductor, son las 19.15 de la tarde, del día martes 2 de marzo. Recién comienza el mes, ¿y usted no tiene para pagar un motel, telo o lugar transitorio?”, en referencia a que busquen un lugar más íntimo y no ante la vista de todos los vecinos de la zona.

Incluso, la vecina detalló lo que estaba haciendo la pareja dentro del coche: “Primero la acompañante se puso a practicarle sexo oral y luego la señorita se subió sobre el conductor para domar a la situación”.

Por último, ofuscada por la situación, concluyó: “Vivo en el medio del centro y tengo un hijo de 10 años que sale a jugar al garage, ¿qué tengo que decirle?”. /La voz de Misiones