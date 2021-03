Murió el pastor evangelista Luis Palau

El conocido predicador y evangelista Luis Palau falleció este jueves 11 de marzo, luego de sufrir desde hace años una enfermedad terminal.



Palau, quizás uno de los evangelistas más reconocidos del continente y el mundo, tenía 86 años y luchaba contra el cáncer desde hace tiempo. “Si me toca quedarme, que pueda honrar al Señor hasta el último día de la vida. Si el Señor me lleva, me gozo en el Señor”, dijo en una oportunidad.

Palau nació en Ingeniero Maschwitz el 27 de noviembre de 1934. Oriundo de un familia de clase media, en 1946 se acercó a un templo protestante, donde se convirtió al evangelismo. Fue un admirador del también evangelista Billy Graham cercano a Ronald Reagan cuyos pasos siguió.

En 1953 comenzó a predicar los fines de semana mientras durante la semana trabajaba en un banco. En 1957 él y otros amigos organizaron un programa de evangelismo en carpas y un programa religioso evangélico en una radio porteña. Viajó a Estados Unidos, donde estudió en el seminario Multnomah School of the Bible, en Portland, ciudad en la que permaneció el resto de su vida.

En 1961 se unió a una organización evangélica denominada SEPAL (actualmente OC International), para predicar a hispanohablantes. Ese año se casó con Patricia Scofield y consiguió así la nacionalidad estadounidense. Con su esposa Pat, Palau tuvo cuatro hijos, los mellizos Kevin y Keith (1963), Andrés (1966) y Esteban (1969). Más tarde incluso tendría 10 nietos.

En diciembre de 1966 celebró su primera "campaña evangélica" en Bogotá, Colombia. Un año más tarde fue nombrado director de SEPAL para América Latina y comenzó a formar un equipo de evangelización.