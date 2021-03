Análisis Exness 2021: regulación, comisiones, plataformas

Resumen

Fundada en 2008, Exness es un bróker bien regulado con spreads ajustados y apalancamiento ilimitado en cuentas estándar. Con métodos de ejecución de mercado instantáneos y soporte total tanto para MT4 como para MT5, además de un bien publicitado del Real Madrid.

Sin excepciones, el servicio al cliente está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana y la mayoría de los traders encontrarán en la amplia gama de tipos de cuentas algo que se adapte a su estilo de trading.

¿Es seguro Exness?

Exness es un broker moderno que se fundó en 2008 y ha sido regulado por Financial Conduct Authority (licencia: 730729) desde 2016 y CySEC (número de licencia 178/12) desde 2012.

Exness también es miembro del Investor Compensation Fund, que sirve para proteger y asegurar las cuentas de los clientes y proporcionarles una compensación en los casos en que el inversionista no pueda cumplir con sus obligaciones financieras.

En términos de innovación de mercado, los traders consideran que Exness es un broker más tradicional debido a su renuencia a incluir un aspecto de trading social; aunque la falta de exposición a las redes sociales no parece haber tenido un impacto negativo, ya que consistentemente genera negocios por valor de 450 mil millones de dólares al año.

Exness recibe regularmente premios de la industria y recientemente ganó el Best Global Forex Customer Service 2019, el Best Global Forex Trading Experience 2019 y el Most Trusted Global Forex Broker 2019 en los Global Forex Awards. Exness es también uno de los principales patrocinadores del Real Madrid.

Condiciones de trading

Las condiciones de trading en Exness son unas de las mejores en el mercado y todas las operaciones se ejecutan en el mercado sin intervención. Con una cuenta de centavos de bajo costo para nuevos traders, apalancamiento ilimitado en algunas de las cuentas profesionales y una amplia gama de activos para operar, Exness se ha asegurado de que su oferta de productos sea la más atractiva en el mercado para los quieren hacerse traders.

Tipos de cuenta

Exness tiene dos cuentas de trading estándar y tres cuentas de trading profesionales con una buena variedad de opciones para traders principiantes y experimentados; todas las cuentas están disponibles sin intercambio para traders musulmanes. La compatibilidad con MT4 está disponible en todos los tipos de cuenta, pero la compatibilidad con MT5 está ligeramente restringida; consulte los detalles a continuación.

Todas las cuentas cuentan con ejecución de mercado, aparte de la cuenta Pro, donde se proporciona ejecución instantánea para todos los CFD.

Cuentas estándar:

Standard Cent Account: con un depósito mínimo de 1 USD, micro lotes desbloqueados y spreads tan bajos como 0.3 pips, esta es una gran cuenta para los nuevos traders de Forex que desean aprender sin demasiado riesgo. Solo podrá operar con divisas y metales con esta cuenta y MT5 no es compatible.

Standard Account: esta cuenta solo requiere un depósito mínimo de 1 USD y las condiciones de trading son muy similares a las de la cuenta Cent, pero tendrá acceso a MT5 y a más activos, incluidas las criptomonedas e índices.

Cuentas profesionales:

Raw Spread Account: un depósito mínimo de 200 USD y una comisión de 3.50 USD, pero se extiende desde 0 pips. Disponible en MT5.

Pro Account: la cuenta de ejecución instantánea única que ofrece Exness, esta cuenta tiene un depósito mínimo de 200 USD y se extiende desde 0.6 pips, pero no tiene deslizamiento. Disponible en MT5.

Zero Account: un depósito mínimo de 500 USD y una comisión de 3.50 USD, pero se garantiza un spread de 0 pip durante el 95% del día de trading en 30 pares. También disponible en MT5.

Spreads y comisión

Los spreads son generalmente bajos en comparación con los competidores de Exness, incluso en la cuenta Cent, donde pueden ser tan bajos como 0.3 pips, pero generalmente promedian 1 pip en el EUR / USD.

La comisión solo se cobra en dos de las cuentas profesionales, y luego es el estándar de la industria de 3.50 USD por lote por lado.

Depósitos y Retiros

Los fondos se pueden depositar de varias formas diferentes, incluidas tarjetas de crédito,criptomonedas, transferencias bancarias, Neteller, Skrill y algunos otros sistemas de pago en línea.

Exness tiene un sistema que permite el retiro automático de fondos utilizando algunos sistemas de pago electrónicos diferentes, lo que significa que los traders tienen control 24/7 de los fondos de su cuenta. Los retiros se tramitan de inmediato utilizando el mismo método adoptado para depositar fondos.

Exness para principiantes

Si bien Exness no es el mejor en la industria para brindar educación y análisis de mercado para principiantes, existe una cantidad decente de material para que los nuevos traders lo obtengan. En especial, la sección de educación tiene mucho que ofrecer, mientras que la investigación y el análisis de mercado están bien presentados y son útiles en lugar de interesantes. Sin embargo, la atención al cliente es excelente.

Material educativo

La mayor parte de la asistencia educativa de Exness para nuevos traders se puede encontrar en Exness Academy. La educación de trading se divide en tres niveles de experiencia diferentes, lo que es perfecto para un nuevo trader que desea mejorar gradualmente su comprensión del mercado Forex.

La educación en video también está disponible en cinco idiomas, incluidos inglés, árabe, tailandés, indonesio y vietnamita. Estos videos son excelentes explicadores de conceptos importantes que todos los traders de Forex deben comprender.

Exness también organiza seminarios web frecuentes en español inglés, árabe, tailandés, indonesio y vietnamita. Estos cubren una variedad de temas y resultan especialmente útiles para los nuevos traders. Registrarse para un seminario web no requiere una cuenta Exness, aunque deberá proporcionar una dirección de correo electrónico.

Material de análisis

La sección de análisis de mercado en Exness no es tan amplia como la sección de educación, aunque todavía hay un gran contenido acá. La mayor parte del contenido se presenta en el blog de análisis, que se actualiza cada pocos días con información detallada sobre eventos recientes y futuros en una variedad de mercados de CFD.

Por supuesto, está disponible un calendario económico estándar, pero Exness también presenta un video diario de los próximos eventos del mercado a tener en cuenta con un breve análisis técnico. Esto lo proporciona Trading Central, pero sigue siendo útil para los nuevos traders.

Atención al cliente

El soporte telefónico del cliente es 24/5 en 13 idiomas y dos idiomas, inglés y chino, son compatibles las 24 horas, los 7 días de la semana.

Otras formas de contacto incluyen chat en vivo, servicio de devolución de llamada, teléfono y correos electrónicos. Se proporciona otro apoyo a través de noticias financieras actualizadas y acceso a su biblioteca a través del sitio web. Las noticias de Dow Jones estaban disponibles para los clientes con cuentas.

Plataformas de trading

Exness es compatible con Metatrader4 y Metatrader5 (y Webtrader para ambos), así como con una variedad de plataformas móvil de trading. El acceso con dispositivos móviles es 24 horas al día, 7 días a la semana, un estándar de la industria, y cuentan con encriptación de alta seguridad para proteger los detalles de un cliente. Si es un trader con varias cuentas, puede optar por la plataforma multiterminal Metatrader4.

Método de evaluación

Valoramos la transparencia y la franqueza en la forma en que revisamos a los compañeros. Para llevar la transparencia a la vanguardia, hemos publicado nuestro proceso de revisión que incluye un desglose detallado de la oferta de Exness. Un aspecto fundamental de ese proceso es la evaluación de la fiabilidad del broker, la plataforma que ofrece el broker y las condiciones de trading ofrecidas a los clientes, que se resumen en esta revisión. Cada uno de estos se califica, y se calcula y asigna una puntuación general al broker.

Declaración de riesgo de Exness

Operar en Forex es arriesgado, ya Exness le gustaría que supiera que: “Los CFD son productos apalancados. Operar con CFD conlleva un alto nivel de riesgo, por lo que puede no ser apropiado para todos los inversores. El valor de la inversión puede aumentar o disminuir y los inversores pueden perder todo su capital invertido ”.

Resumen

Exness es un buen broker completo para la mayoría de los traders, ya sean principiantes o más experimentados. Con el soporte MT4 y MT5, un buen servicio al cliente y excelentes condiciones de trading en una amplia gama de tipos de cuentas, acá hay pocas fallas.