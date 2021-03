WhatsApp Plus: qué es, para qué se usa, ventajas y todo lo que necesitas saber sobre él

WhatsApp Plus es una versión alternativa, pero no oficial, de esta popular aplicación de mensajería de texto, que tiene algunas modificaciones y mejoras que la hacen más atractiva, y por lo que está tomando especial relevancia entre los usuarios. Conoce un poco más sobre esta interesante app y atrévete a probarla para disfrutar todos sus fascinantes beneficios.

Desde hace algunos años está tomando especial popularidad una versión alternativa y no oficial de WhatsApp, conocida como WhatsApp Plus (WhatsApp +), que tiene una diversidad de nuevas funciones y mejoras que no tiene la original, por lo que muchos la están utilizando en sustitución de la app original.

Esta copia mejorada fue creada en 2012 por un desarrollador español llamado Rafalense, quien tomó los códigos de funcionamiento de la aplicación original para generar su propia versión, con varias mejoras y prestaciones que nunca han sido aplicadas en la app oficial.

Ya muchos conocen a WhatsApp Plus por su característico color azul y por sus extraordinarias ventajas. Para descargarla se necesita el archivo.apk de WhatsApp Plus que está disponible en varios sitios web especializados, es la única forma de obtener esta app. Por cuanto, por ser un mod, que no tiene permiso de la compañía ni ha sido realizada por alguno de sus desarrolladores, por lo que no se muestra en las tiendas oficiales.

Características y funciones

Whatsapp Plus tiene una variedad de funciones que no están en la versión original, por eso tiene tantos seguidores, y cada vez se suman más.

Entre las más populares prestaciones se pueden mencionar las siguientes:

Más privacidad: una función especial es la de no permitir que algunos contactos específicos puedan ver la foto de perfil, lo cual se puede hacer con unos simples pasos y un sencillo menú. También se puede eliminar la función del doble check azul, para que los remitentes no sepan si sus mensajes ya fueron leídos.

una función especial es la de no permitir que algunos contactos específicos puedan ver la foto de perfil, lo cual se puede hacer con unos simples pasos y un sencillo menú. También se puede eliminar la función del doble check azul, para que los remitentes no sepan si sus mensajes ya fueron leídos. Bloqueo de conversaciones: aunque la versión original permite el bloqueo de contactos, Whatsapp Plus va más allá al no bloquearlos. Pero sí sus conversaciones, por lo que el usuario se mantendrá activado para todos, pero con la opción de poder elegir de quienes recibirá mensajes y de quienes no.

aunque la versión original permite el bloqueo de contactos, Whatsapp Plus va más allá al no bloquearlos. Pero sí sus conversaciones, por lo que el usuario se mantendrá activado para todos, pero con la opción de poder elegir de quienes recibirá mensajes y de quienes no. Más emojis: además de los tradicionales y simpáticos emojis de Whatsapp oficial, esta versión plus tiene muchos más, que le darán más originalidad a tus mensajes.

además de los tradicionales y simpáticos emojis de Whatsapp oficial, esta versión plus tiene muchos más, que le darán más originalidad a tus mensajes. Personalización de la interfaz: existe la posibilidad de cambiar la forma cómo se presentan los mensajes, los menús, los chats individuales y grupales, y las posiciones de las funciones. Además, se pueden crear temas propios y compartirlos con los contactos que se quieran.

existe la posibilidad de cambiar la forma cómo se presentan los mensajes, los menús, los chats individuales y grupales, y las posiciones de las funciones. Además, se pueden crear temas propios y compartirlos con los contactos que se quieran. Eliminar y anular mensajes: es una función que ya tiene incorporada Whatsapp original, pero que desde hace mucho tiempo la tuvo primero la versión plus, que consiste en la posibilidad de eliminar los mensajes enviados antes que los lea el destinatario o incluso tras haberlos visto.

es una función que ya tiene incorporada Whatsapp original, pero que desde hace mucho tiempo la tuvo primero la versión plus, que consiste en la posibilidad de eliminar los mensajes enviados antes que los lea el destinatario o incluso tras haberlos visto. Excelente calidad de imagen: las imágenes y fotografías compartidas no son comprimidas, y por lo tanto, conservan su resolución; cosa que no sucede en la app original, que reduce drásticamente su calidad.

las imágenes y fotografías compartidas no son comprimidas, y por lo tanto, conservan su resolución; cosa que no sucede en la app original, que reduce drásticamente su calidad. Compresión de vídeos: se pueden comprimir, pero hay que elegir la configuración manualmente. Gracias a esta función se pueden enviar vídeos de hasta 50G sin perder su nitidez ni calidad.

Ventajas de Whatsapp Plus

Aplicaciones como Whatsapp + vienen a llenar los vacíos dejados por su versión oficial, por lo que incluso, pueden llegar a volverse más populares. Eso no le gusta por ejemplo a Facebook, propietaria de Whatsapp oficial, que ya ha impulsado varias demandas contra el creador y los desarrolladores de la versión plus.

Sin embargo, la popularidad y el crecimiento de Whatsapp Plus no para, por el contrario, crece cada día más, básicamente por las ventajas que ofrece, entre las que destacan:

Expansión de funciones: permite usar todas las funciones mencionadas anteriormente saltándose las restricciones impuestas por la app oficial.

permite usar todas las funciones mencionadas anteriormente saltándose las restricciones impuestas por la app oficial. Total privacidad: el hecho de poder bloquear las conversaciones de un contacto sin necesidad de bloquearlo del todo, ya es una gran ventaja, además de la eliminación del doble check azul y del estado “en línea”, que forman parte sus funciones, aunque ya incorporadas por la versión oficial (más por la presión de la inclusión en la versión Plus que por iniciativa propia).

el hecho de poder bloquear las conversaciones de un contacto sin necesidad de bloquearlo del todo, ya es una gran ventaja, además de la eliminación del doble check azul y del estado “en línea”, que forman parte sus funciones, aunque ya incorporadas por la versión oficial (más por la presión de la inclusión en la versión Plus que por iniciativa propia). Duplicidad de cuentas: al tener Whatsapp Plus, no hay que eliminar la versión original, se pueden usar las dos fácilmente sin problema alguno.

Desventajas de la aplicación

Como todo, nada puede ser perfecto, y eso ocurre con Whatsapp +, que también tiene sus pequeñas desventajas, a saber: