Violencia de género contra mujeres indígenas: “Hay una práctica infame naturalizada”

Tras conocerse una investigación judicial en torno a presiones que habría recibido una joven de una comunidad originaria para cambiar una denuncia contra dos gendarmes, la abogada directora del Instituto de Comunicación, Política y Sociedad, Alejandra Cerbelli, conversó con el programa Central Policial de CNN Salta 94.7 sobre la problemática.

“Ellas dicen a nosotras no nos amenazan, nos matan nomás. Tenemos un Estado muy racista desde su fundación, no lo tenemos consciente muchas veces y somos muy discriminadores no solo cuando hablamos de mujeres, sino de mujeres indígenas. Además son pueblos que están condenados porque han sido negados hasta su existencia, en muchos casos han quedado debajo de la línea de la pobreza. Entonces son extremadamente vulnerables a la violencia”, dijo al respecto.

Además, habló de una práctica infame naturalizada entre los criollos que es considerada por las mujeres indígenas como un crimen de odio, racista y colonial. “Se trata del chineo, práctica que entre ellas genera una disputa, porque algunas dicen que se tiene que llamar de otra manera y otras que se tiene que llamar así para desterrarla. Salen a cazar a las chinitas al monte, las violan en banda y las dejan que se desangren o las amenazan”.

El tema de las amenazas es otra de las problemáticas mayúsculas que sufren las mujeres indígenas, muchas veces con la complicidad de quienes tienen cargos jerárquicos en las comunidades, como por ejemplo la del cacique.

Cerbelli aseguró que el chineo es una práctica que existe en Salta desde hace mucho y se silencia con amenazas o con regalos. “Esta chica habla que de que la van a echar de su comunidad, y eso significa que perderá su identidad. Es tremenda la amenaza que recibió”, sostuvo la abogada.

La investigación está a cargo del fiscal Armando Cazón. La nueva denucia de la mujer involucra al cacique Víctor González, el abogado de los gendarmes Juan Carlos Sánchez y la secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Santa Victoria Este, Julieta Catardo, quienes, asegura, la presionaron para cambiar su declaración.