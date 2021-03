Dos camiones chocaron en cercanías al Parque Industrial 

Se trata de un camión de desagote y un camión de cargas peligrosa proveniente de Córdoba. El siniestro vial se registró en avenida Durañona, en el acceso a B° Solidaridad, sobre la rotonda.

Según el testimonio del conductor del camión de desagote, cuando realizaba la rotonda, el otro vehículo lo terminó impactando por detrás lo que hizo que derrapara y chocara un cerco perimetral del lugar.

El camión proveniente de Córdoba acababa de realizar de realizar la descarga de soda caustica. “Venía haciendo la rotonda y el otro camión no me vio, y me tiró" contó.

Ambos conductores resultaron ilesos y esperaban el arribo de personal policial al lugar. En primera instancia fueron asistidos por bici policías.