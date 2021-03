Continua el reclamo por desvinculaciones en el Hospital San Bernardo

“Esto ha sido un proceso de humillación” así lo expresó Cintia Reynaga quien se desempeñaba como enfermera en el nosocomio, denunció precarización laboral e irregularidades. “Me despiden por grabar el mal manejo que tiene un sector de profesionales, poniendo en riesgo la vida de las personas”, dijo.

“En enero, cuando se produjeron los 34 despidos yo me puse al frente de la lucha para la reincorporación de los compañeros. Logramos la reincorporación con el compromiso de hacer una devolución de horas para poder cobrar el sueldo completo, cosa que no pasó porque nos disminuyeron el básico. Es decir, aun devolviendo las horas, no cobramos ni el básico”, dijo la enfermera.

Reynaga denunció que a partir del momento en que fueron reincorporados, “sufrimos hostigamientos y persecución laboral, abuso de autoridad, desprotección. A una semana de que se cumpliera el contrato, la conducción del hospital San Bernardo, en concordancia con la asesoría jurídica, resuelven mi despido arbitrario e injustificado”.

La enfermera explicó a InformateSalta que el segundo despido tiene que ver con el reclamo que realizó por graves incumplimientos en las guardias. “En el pase de guardia se omitieron datos y murieron personas. Yo hice el reclamo y tomo como iniciativa propia hacer un pase de guardia de buena calidad, para no omitir datos que sean relevantes. El pase de guardia es una normativa que tiene que ser cumplida, que tiene evidencia científica”.

La denunciante agregó: “Grabé el mal manejo que tiene un sector de profesionales, no grabé a los pacientes, no violé ninguna intimidad, sino el mal manejo que pone en riesgo la vida de las personas. El segundo despido lo fundamentan con la grabación, omitiendo el por qué yo recurrí a la grabación. Mi falta grave es la de haber grabado. Esto ha sido un proceso de humillación”.