Urtubey sobre el libro de Macri: “No lo leí, está al final de mis prioridades”

En diálogo con CNN Argentina, el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, concedió una entrevista donde analizó el panorama actual político, haciendo hincapié en la realidad nacional y el contexto electoral.

En primer lugar expuso su proyecto de construcción de un nuevo espacio político que resulte una alternativa a las dos fuerzas mayoritarias. “La Argentina tiene una enorme resiliencia de seguir soportando malos y pésimos gobiernos, y los vuelve a elegir”, afirmó agregando que esta cuestión “no solo responde a una situación de demanda sino también de oferta”, a la vez que remarcó que impulsa “una opción diferente” sin ninguna “vocación personal de cargos políticos”.

No obstante criticó que “la agenda de la política está en un lugar distinto de la agenda de la gente”, recalcando que no le sorprende el rol preponderante de Cristina Kirchner en el escenario político: “Conduce la vicepresidenta, no el Presidente. Y la sociedad lo aceptó como forma de organización política. La agenda de trabajo del Gobierno está muy lejos de las necesidades de la gente”.

Del mismo modo subrayó que el macrismo “es parte del problema, no de la solución, (macrismo y kirchnerismo son) dos polos que se atraen. No hay macrismo sin kirchnerismo ni kirchnerismo sin macrismo. Es una dialéctica perversa”.

“Siempre sostuve que hay que apoyar a quien ha sido electo presidente, pero eso no significa compartir visiones”

Por último, al ser consultado por el libro que recientemente publicó Mauricio Macri, dijo que no lo leyó. “La verdad es que no lo leí, aparte de estar trabajando en cuestiones académicas, estoy trabajando y estoy bastante atareado, con la cantidad de cosas que tengo para leer, ese libro está al final” de sus prioridades, concluyó.