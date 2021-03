Jujuy no adhiere al teletrabajo de la administración pública

Debido al aumento de casos de coronavirus en el país, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero anunció ayer que el sector público nacional quedará eximido de asistir al lugar de trabajo y cumplirá sus tareas de modo remoto o por teletrabajo desde hoy y hasta el miércoles.

Sin embargo, Jujuy decidió no adherir a las medidas y el personal estatal seguirá trabajando de forma presencial, confirmó El Tribuno Jujuy. "La situación no es igual en todas las provincias, por lo que el Gobierno nacional da la posibilidad de adherir o no", declaró el ministro Agustín Perassi a un medio local.

Mediante la Decisión Administrativa 280/2021 publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno dejo establecido los alcances del teletrabajo y recomendó que "adopten medidas similares" el Poder Judicial, el Legislativos, las provincias, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los municipios de todo el país.