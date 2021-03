Afiliados de UTA reclaman por falta de prestaciones a niños especiales

Desde la delegación de la Obra Social de la UTA de calle San Luis al 500, InformateSalta conoció el testimonio de un matrimonio que busca agilizar las autorizaciones para que sus hijos, con capacidades diferentes, puedan acceder a sus terapias.

Según indicaron, todas las semanas se acercan a la dependencia esperando una respuesta favorable que aún no llega: “Ellos tienen que aprobar los papeles para que mis hijos puedan acceder a las terapias: ésta es la situación de muchos chicos”, explicó la mujer, alegando los más de 30 años de aporte por parte de su marido.

En este caso particular, se solicitan terapias y medicación para dos personas con Síndrome de Down, de 18 y 32 años, hijos del matrimonio. Sin embargo, los tiempos no cooperan: “La secretaria me mostró un alto de carpetas que todavía no tenían revisión. Son niños especiales. Están jugando con la salud de mis hijos”, marcó la mujer.

La respuesta de UTA

Ya dentro de las instalaciones, InformateSalta dialogó con Fernanda Leiva Coordinadora de la Obra Social de la UTA, para conocer el tratamiento que recibe el reclamo de esta familia salteña.

“Tenemos conocimiento y estuvimos reunidos con la madre de los chicos informándole la documentación faltante para hacer la presentación ante la Superintendencia”, explica la coordinadora, añadiendo que lo que generó demoras fueron las decisiones familiares de cambiar de centro de atención.

Según esgrime Leiva, los padres decidieron cambiar de institución a sus hijos, institución donde se encontraban sus prestadores. “Al cambiar, cambia el trámite y hay que volver a presentar la documentación: nosotros somos solo un nexo con Buenos Aires”, explica.

Yendo más allá del caso particular de esta familia, la coordinadora explicó que no registran reclamos por parte de afiliados con discapacidad: “No hay demoras más allá de las habituales”, indicó Leiva a InformateSalta, recordando que cuentan con aproximadamente 2600 afiliados.