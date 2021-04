“Estoy solo como loco malo, no vienen a verme ni los perros”: Alberto contó como lo tienen encerrado en Olivos

“Estoy aislado en la casa de huésped, como loco malo, no vienen ni los perros a verme”, dijo este sábado al mediodía el presidente Alberto Fernández luego de haber confirmado el viernes por la noche que contrajo coronavirus. Además, reveló que el equipo de médicos que lo atiende le permitió salir a caminar por el parque de la Quinta de Olivos.

El mandatario aseguró que se siente “bien” y destacó que gracias a la vacuna el cuadro de coronavirus que tiene no es grave, a la vez que indicó que está a la espera de que se confirme la cepa con la que se contagió.

Me siento bien, no tengo ningún síntoma preocupante. Lo mío fue casi preventivo. Ayer (viernes) fue mi cumpleaños, estuve tocando la guitarra y almorzando con mi hijo (Estanislao) y (la primera dama) Fabiola (Yáñez). A la noche, sentí un dolor de cabeza y me tomé la temperatura y dio 37,3. Me hice un test rápido que dio positivo. Luego hicimos el PCR que esperamos el resultado para el día de hoy (sábado)”, sostuvo el mandatario. Este último testeo realizado el sábado por la tarde confirmó que el jefe de Estado tiene Covid-19.

En este sentido, Fernández señaló que se va a analizar en el Instituto Malbrán para saber qué cepa es la que tiene y agregó: “Evidentemente la vacuna generó una protección que permite que yo no la esté pasando como puede pasarla una persona de 62 años que tiene esta enfermedad”, según publica TN.

El Presidente también se refirió al modo en que contrajo la enfermedad y afirmó: “No tengo la menor idea de cómo pude contagiarme. Sé que hubo un contacto en la cocina, pero me dicen que donde se produjo el contagio no tuvieron ningún contacto conmigo”.

Frente al desconocimiento, el mandatario reiteró la necesidad de mantener los cuidados preventivos para evitar contagios. “Esto debe servir para que todos entendamos el riesgo que corremos. Esto nos ataca a todos. Al margen de lo que se escribe, yo me cuido mucho. Mantengo la distancia. Tenemos que entender la gravedad del momento que vivimos”, indicó.

En diálogo con la radio AM 750, el jefe de Estado agregó: “No podemos descuidarnos, uno confía en la sociedad y llama a la disciplina social, pero en muchos sectores no nos escuchan y el problema sigue existiendo. Los problemas de contagio ocurren cuando la gente se relaja”.

Durante la tarde del sábado Alberto Fernández mantuvo la esperada reunión, aunque en forma virtual, con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Si bien el encuentro duró apenas 15 minutos, entre otras cosas ambos coincidieron en mantener las escuelas abiertas. Además, el referente de Juntos por el Cambio le pidió a su interlocutor que analice el criterio de distribución de las vacunas para alinearlo a la estrategia de inmunización nacional.

Sobre la llegada de la segunda ola de coronavirus al país, Fernández admitió: “Vemos un incremento de casos muy grande, a una velocidad de contagios mayor que en el primer momento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”.

En esta línea, indicó que los casos positivos “empiezan en el AMBA y se contamina el resto del país”. Algo frente a lo cual deslizó que pretende impulsar medidas restrictivas en la zona más poblada del país: “Quisiera que hagamos algo para frenar esto en el área metropolitana”.

Por último, el Presidente hizo la enésima comparación de la situación local con lo que está ocurriendo en el resto del planeta: “Entiendo que todos tienen muchas dificultades para volver a soportar un encierro, pero es lo que está ocurriendo en el mundo. Hay muchos países con toque de queda en este momento. Toda Europa prácticamente se cierra por la tarde, y hay países que cancelaron las clases”.