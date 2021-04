Colón no pudo con Argentinos pero sigue líder e invicto

El equipo santafesino se encontró con un Argentinos bien plantado en la cancha que disimuló de manera eficaz las bajas por Covid-19, lesiones y suspensiones.

La visita jugó de igual a igual, concentrado en cada una de sus líneas, y anuló al jugador más importante de Colón, Luis Rodríguez, quien no encontró espacios.

Colón solo pudo desnivelar una vez y estuvo cerca del gol. El "Pulga" fabricó una pared con Meza en un pase vertical y el volante sacó un fuerte remate que dio en el travesaño a los 17 minutos de juego.

Argentinos recuperó la posesión de la pelota en los últimos instantes de la primera etapa y generó su situación más peligrosa cuando Paolo Goltz se equivocó en la salida desde el fondo. Gabriel Carabajal recibió la pelota y su remate de media distancia fue desviado de manera brillante por Leonardo Burián.

La paridad era evidente en el Brigadier López en el segundo tiempo, pero una escapada de Cristian Bernardi (ingresó por el lesionado Federico Lértora) motivó la intervención del arquero debutante Leandro Finochietto en un mano a mano.

Argentinos recuperó fútbol con los ingresos de Juan Román Pucheta y Gabriel Florentín. Ambos generaron una buena oportunidad para abrir el marcador, pero la definición de Pucheta no fue buena.

La igualdad los conformó. Colón continúa invicto y cómodo puntero de la zona, mientras que Argentinos hizo un buen papel a pesar de las bajas.

En la próxima fecha, Colón visitará a River Plate y Argentinos recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Síntesis

Colón: Leonardo Burián; Erik Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Rafael Delgado y Gonzalo Escobar; Rodrigo Aliendro, Federico Lértora y Alexis Castro; Facundo Farías y Luis Rodríguez. DT: Eduardo Domínguez.

Argentinos: Leandro Finochietto; Lucas Ambrogio, Kevin MacAllister, Miguel Torrén, Lucas Villalba y Elías Gómez; Franco Moyano y Jonathan Gómez; Javier Cabrera, Mateo Coronel y Gabriel Carabajal. DT: Gabriel Milito.

Cambios: en el primer tiempo, 31m. Cristian Bernardi por Lértora (C). En el segundo tiempo, 12m. Diego Sosa por Ambrogio (A); 19m. Wilson Morelo por Farías y Santiago Pierotti por Castro (C); 21m. Juan Román Pucheta por Coronel y Gabriel Florentín por Carabajal (A); 36m. Yeiler Goez por Aliendro (C); 37m. Facundo Mater por Cabrera y Matías Pisano por J. Gómez (A).

Amonestados: Garcés, Aliendro, Escobar, Bernardi (C); Ambrogio, Mater, Villalba (A).

Árbitro: Fernando Espinoza

Estadio: Brigadier López (Santa Fe)