Buscan a dos sospechosos de abusar de una niña en Santa Victoria Este

La fiscal de Violencia Familiar y Género de Tartagal, Lorena Martínez, solicitó al Juzgado de Garantías 1, que libre el pedido de captura nacional e internacional de dos hombres, mayores de edad, sospechosos de haber abusado sexualmente de una menor residente de La Puntana, a unos 45 kilómetros de Santa Victoria Este, en el departamento Rivadavia.

El hecho ocurrió durante la noche del miércoles 31 y la menor pudo regresar a su vivienda durante la mañana del jueves 1. Este lunes, Martínez visitó a la menor y su madre en el hospital de Tartagal, ciudad cabecera del departamento San Martín, donde le informaron que hoy recibirá el alta. Concurrió con una psicóloga del Ministerio de la Defensa.

En ese contexto, la madre de la niña, refirió a la fiscal que el abuso habría sido cometido por un integrante de la misma comunidad y un “criollo”, domiciliado en Hito 1. La menor, de 13 años, indicó que no los conocía y ratificó que salía de un templo con la hermana de su madre, de 12 años, cuando ambos agresores intentaron abusar de la otra niña, quien logró escapar.

El pedido de captura internacional formalizado este lunes, se suma a las tareas desplegadas por efectivos de la Policía de la Provincia y de Gendarmería Nacional en la frontera, en búsqueda de los sospechosos. La intervención de la Fiscalía se inició a partir de un informe policial, durante la madrugada del jueves pasado. Pocas horas después, la madre de la víctima radicó la denuncia formal.

El viernes último, la médica del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) constató lesiones compatibles con abuso sexual y que la niña fue golpeada. Al examen ginecológico, se agregó el Kit de Emergencia para episodios de abuso sexual, que suministra prestaciones tales como la de anticoncepción de emergencia, profilaxis de VIH e ITS (profilaxis posexposición sexual, toma de cultivos específicos, estudios diagnósticos de ITS: VDRL, HIV, Hepatitis B y C, entre otros) y vacunas.

El abordaje integral contempla la evaluación clínica, exámenes complementarios y tratamientos de lesiones corporales y genitales, laboratorio inicial y test de embarazo. En caso de que este último sea positivo, se asesorará sobre el derecho a acceder a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE).