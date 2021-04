Ni Tucumán ni Jujuy ampliarían sus medidas restrictivas por la pandemia

El alarmante crecimiento de contagios en el país tiene al Gobierno Nacional buscando la mejor manera de hacer frente a esta segunda ola. Ya con la conferencia brindada hoy por la Ministra de Salud, Carla Vizzotti, se avizoran medidas para atenuar la situación.

De hecho, la jornada continuará con el jefe de gabinete encabezando reuniones con la ministra de Salud, los jefes de gabinete y ministros de Salud de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. En este contexto, y a días de la renovación del decreto con las medidas de aislamiento (la prórroga actual vence el viernes) evalúan una “cuarentena federal”, en la que estén involucrados los 24 gobernadores, para darle mayor fuerza y cohesión a las nuevas medidas de restricción.

Pese a esta voluntad de lograr una mayor fuerza al control sanitario, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales llamó ayer a mantener la normalidad en su provincia y no ampliar las medidas restrictivas en su territorio. "No estoy de acuerdo con la medida del teletrabajo en la administración pública nacional”, dijo Morales marcando su postura y añadiendo: "Yo no voy a cerrar, tenemos que mantener la actividad y hacer un gran esfuerzo en cuidarnos".

Salta sigue esta misma línea y así lo sostiene el titular del COE provincial, el Doctor Francisco Aguilar, quien marca públicamente que esta ola debe enfrentarse con la economía abierta y presencialidad en las escuelas. De hecho, su argumento más fuerte es la marcada diferencia que hay en la realidad epidemiológica de Salta con la del AMBA.

En tanto, quien podrían adherir al lineamiento de Nación es el gobierno de Tucumán, ya que el Ministerio de Salud de esa provincia trabaja en el diseño de nuevas estrategias de contingencia sanitaria ante el aumento de casos positivos.