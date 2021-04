Suman 3 los robos y estafas millonarias descubiertas en un mes en Salta

En menos de un mes, tres noticias han tomado relevancia en la sociedad salteña por una misma particularidad: todas tienen que ver con robos millonarios en pesos y/o dólares, los cuales ya están siendo investigados por la Justicia.

El más reciente de los tres ocurrió hace pocas horas en la ciudad de Orán. Los empleados del mayoristas "Maxi Comodín“ encontraron, al llegar a sus puestos de trabajo, que la caja fuerte tenía un faltante de 6 millones de pesos.

Los primeros detalles indican que el robo no fue un asalto, no se violentó ningún sistema de seguridad, incluso trascendiendo que las cámaras de seguridad habrían sido desactivadas desde las 20 horas del domingo, es decir, que no se registran imágenes de lo que sucedió toda la noche.

Otro de los hechos tiene como protagonista a una mujer, identificada como a María José Schlegel, de 44 años, quien fue detenida y acusada de administración fraudulenta por haberse alzado con 25 millones de pesos de la concesionaria en la que trabajaba. Tras varios allanamientos lograron recuperar cuatro vehículos y los papeles de posesión de un departamento.

La investigación se inició por la denuncia del apoderado de la firma Fiani Automores, concesionaria de marca Nissan, quien notó el faltante del dinero sospechando de la mujer porque aumentó considerablemente su patrimonio y cambió su estilo de vida. Según se desprende de las actuaciones, la acusada trabajaba para la empresa en cuestión y generó ordenes de pagos diferidos a través de 34 operaciones de venta de vehículos.

El tercero de los casos casi a mediados de marzo. Por entonces el Ministerio Público Fiscal informó que un policía identificado como Hugo Alberto Colantuono, fue detenido acusado por fraude a la administración pública y falsificación de instrumento público luego de presentar un edicto trucho y así aparentemente lograr transferir casi 300.000 dólares de la cuenta de una persona fallecida hacia una particular.

Se sabe que la estafa gira en torno a un juicio sucesorio donde la causante es Dvornik Vanja, quien dejó un importante patrimonio no sólo en cuentas bancarias sino también en propiedades.