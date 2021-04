Javier Remón será uno los 27 argentinos que logren hacer cima en el Everest

Para quienes aman la vida aventurera, llegar hasta la cumbre del monte más alto del mundo es uno de los mayores y más desafiantes sueños. InformateSalta dialogó con Javier Remón, abogado que hace 20 años decidió abandonar las oficinas y dedicarse a hacer safaris en África.

“Trabajaba de abogado y me fui a Europa a competir en un mundial de kayak con el seleccionado argentino, de ahí me tomé un tiempo. Me quedé en Europa unos años, después crucé a África, después a Egipto y trabajé en compañías de rafting”, contó.

Cuando una compañía de safaris le propuso trabajar con ellos, Javier no dudó esa es su actual profesión. “Desde chico me encantan los animales, la vida en la montaña, en la naturaleza, acampar, terminé haciendo de eso mi estilo de vida. Empezamos desde temprano porque salimos a ver los animales antes del amanecer, leones, leopardos, elefantes, jirafas, hienas. Visitamos tribus muy auténticas, es apasionante ver las costumbres, como se mueven, como están vestidos”.

Javier nació en Buenos Aires pero fue criado en Bariloche. Su nueva meta deportiva es alcanzar la cima del Everest, así podría convertirse en uno de los 27 argentinos que logren hacer cumbre en el monte más alto del mundo.

“La expedición son más de 60 días, dormir sobre el glaciar más de un mes, con mucho frío. El último día que se sube a la cumbre va a ser con oxígeno, controlando que alcance el oxígeno para subir y bajar. Llegar a la cumbre no lo es todo, después hay que bajar”, adelantó, ansioso de iniciar la caminata hacia la punta más alta del planeta.