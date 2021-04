El libro de la polémica: El Prozac De Séneca

Buscando entre productos en Mercado Libre me llamó la atención esta propuesta, ya que la foto misma era polémica. Curiosamente, al buscar más al respecto, advertí que se trata de un libro con esta curiosa tapa que atrae la atención de más de uno, y generó preguntas de potenciales compradores de las más insólitas.

Esta inusitada polémica tiene que ver en realidad con esta publicación que lleva por título "El prozac de Séneca: Para aquellos que no quieren sufrir más", cuyo autor es Clay Newman (pseudónimo de Borja Vilaseca), y que tiene fecha de publicación original: 8 de mayo de 2014. O sea no es un libro nuevo pero las repercusiones siguen.

Su costo es de $4.935.

Sinopsis



Este libro es un medicamento. Antes de consumirlo, lee todo el prospecto. Y en caso de duda, consulta contigo mismo.

Ningún farmacéutico puede darte lo que verdaderamente necesitas. La medicina moderna occidental parte de una premisa equivocada: se enfoca en combatir la enfermedad y no en promover la salud. Sin embargo, este medicamento no pretende aliviar tu dolor; está diseñado para erradicar la raíz de tu sufrimiento. No es apto para todo el mundo. Está indicado para personas que ya no necesitan sufrir más.

Para que este medicamento funcione, has de estar comprometido con curarte. Sólo tómalo si ser feliz es tu prioridad. Este medicamento contiene 21 fortalezas del alma humana con las que afrontar la adversidad con sabiduría. Y están basadas en los valores filosóficos del Estoicismo en general y en las enseñanzas de Séneca en particular. Al acabar el tratamiento la relación contigo mismo, con los demás y con la vida habrá mejorado notablemente.

"La sabiduría es la única medicina que cura las enfermedades del alma": SÉNECA

Y es que parece que está prohibido no ser feliz, cuando es imposible estarlo las 24 horas del día, los 365 días del año.

En las sociedades modernas como, por ejemplo, la estadounidense, el consumo de psicofármacos como el prozac, llamado la droga de la felicidad, va en aumento año tras año. La depresión y la ansiedad están al orden del día, y por eso pocos no conocen medicamentos como el tranquimazin o el valium.

Las preguntas y respuestas sobre el libro

Los interesados o quienes veían esta publicación en Mercado Libre hacían preguntas de lo más llamativas, aunque las respuestas de los vendedores siempre fueron correctas.

Es un libro o un medicamento???

Buenas tardes, muchas gracias por hacernos llegar su consulta. Es un libro de desarrollo personal, espiritualidad y de autoayuda. Es un libro que se ha editado hace muy poco en España. Cualquier otra consulta no dude en escribirnos nuevamente, estamos a su disposición. Lo saluda muy atte.

Es una publicación totalmente ilegal. No podes vender psicofármacos

Buenos días , muchas gracias por hacernos llegar su consulta. Es un libro de desarrollo personal, espiritualidad y de autoayuda. La tapa del libro se puede llegar a ver que es un blíster pero si uno observa con detenimiento puede llegar a ver que cada píldora que hay en el blíster son píldoras de humildad, silencio, confianza, honestidad, aceptación, desapego, evolución, compasión, obediencia y consciencia. Es un libro de desarrollo personal, espiritualidad y de autoayuda, para aquellas personas que no quieren sufrir más. Es un libro nuevo que ha sido publicado en España hace muy poco. El libro no trae pastillas es de un modo ilustrativo. Cualquier otra consulta no dude en escribirnos nuevamente, estamos a su disposición. Lo saluda muy atte.

Se vende en pastillas lo vi

Buenas noches, muchas gracias por escribirnos nuevamente. Este es un libro abraca ciertos temas como la aceptación, desapego, compasión, silencio, confianza entre otros. Y en la tapa cada píldora abraca estos temas justamente. Llama mucho la atención el diseño de tapa. Cualquier otra consulta no dude en escribirnos nuevamente, estamos a su disposición. Lo saluda muy atte.





Pero combatir nuestra tristeza o ansiedad solamente con estos medicamentos no es una estrategia eficaz: no elimina el sufrimiento, sino que calma los síntomas durante un tiempo.



Esto es lo que pretende explicar el libro llamado Prozac de Séneca. Para su elaboración, el autor se ha inspirado en frases reveladores de Séneca, el máximo exponente del estoicismo. Sus pensamientos son una fuente de sabiduría para la felicidad.



Es un medicamento psiquiátrico? Están locos.

Buenas noches, muchas gracias por hacernos llegar su consulta. Es un libro de desarrollo personal, espiritualidad y de autoayuda. Es un libro que se ha editado hace muy poco en España. Cualquier otra consulta no dude en escribirnos nuevamente, estamos a su disposición. Lo saluda muy atte.

Buen día no entiendo la tapa del libro trae pastillas? No parece un libro la foto. O es a modo ilustrativa

Buenos días, muchas gracias por hacernos llegar su consulta. La tapa del libro se puede llegar a ver que es un blíster pero si uno observa con detenimiento puede llegar a ver que cada píldora que hay en el blíster son píldoras de humildad, silencio, confianza, honestidad, aceptación, desapego, evolución, compasión, obediencia y consciencia. Es un libro de desarrollo personal, espiritualidad y de autoayuda, para aquellas personas que no quieren sufrir más. Es un libro nuevo que ha sido publicado en España hace muy poco. El libro no trae pastillas es de un modo ilustrativo. Cualquier otra consulta no dude en escribirnos nuevamente, estamos a su disposición. Lo saluda muy atte.